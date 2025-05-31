«Ахмат» одержал победу над «Уралом» в ответном стыковом матче и остался в РПЛ

Грозненскийодержал победу над екатеринбургскимв ответном стыковом матче за право выступать в Российской Премьер-лиге со счетом 2:0.

Открыть счёт удалось на 51-й минуте после назначенного пенальти, который уверенно реализовал Георгий Мелкадзе. В компенсированное время (90+3) Даниил Зорин удвоил преимущество «Ахмата», поставив точку в противостоянии.

Футбол. Россия. Стыковые матчи РПЛ/Первая лига Ахмат — Урал 2:0 Голы: 0:1 (12'), 1:0 Георгий Мелкадзе (пенальти) (51'), 2:0 Даниил Зорин (90+3') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Турпал Ибишев, Милош Шатара, Дарко Тодорович, Максим Самородов, Владислав Камилов (Даниил Зорин, 46'), Исмаэл, Лечи Садулаев, Амин Талал, Георгий Мелкадзе Урал: Алексей Мамин, Мингиян Бевеев, Силвие Бегич (Алексей Мамин, 74'), Егор Филипенко, Владислав Малькевич, Фаниль Сунгатулин (Евгений Марков, '), Тимур Аюпов, Илья Ишков (Mosin E., 65'), Андрей Егорычев (Максим Воронов, '), Юрий Железнов (Станислав Бессмертный, '), Sekulic M. Предупреждения: Арсен Адамов (38'), Лечи Садулаев (41')

Первый матч, состоявшийся в Екатеринбурге, завершился победой «Урала» со счётом 2:1. Однако по сумме двух встреч «Ахмат» выиграл с общим счетом 3:2 и сохранил место в РПЛ на следующий сезон.