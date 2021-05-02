В воскресенье, 2 мая, в 34-м туре Примеры «Вильярреал» на своем поле сразится с «Хетафе». Поединок начнется в 17:15 по мск. «Вильярреал» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

После 33 сыгранных туров «Вильярреал» идет на седьмом месте в турнирной таблице Примеры, имея на своем счету 49 набранных очка, опережая на четыре балла восьмую строку.

В прошлом игровом дне «подводники» проиграли дома «Барселоне» со счетом 1:2. Это было их второе подряд фиаско и третий проигрыш за четыре последних тура, еще раз они выиграли.

Несколько дней тому назад «желтая субмарина» на своем поле провела первый полуфинальный поединок против лондонского «Арсенала», в котором смогла доиться виктории со счетом 2:1.

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Дома «Вильярреал» в последнее время играет хуже, чем на выезде. Из семи предыдущих матчей в родных стенах ему удалось выиграть всего один, а в четырех случаях он проигрывал.

«Хетафе»

«Хетафе» с 34 набранным баллом идет на 15 строке в турнирной таблице Примеры, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на четыре балла.

В своей последней проведенной игре «городские» на выезде смогли справиться с «Уэской», победив со счетом 2:0. Этой викторией они прервали безвыигрышную серию из семи матчей, где было четыре ничьи и три фиаско.

Победить «синие» смогли всего лишь в одном из 14 предыдущих матчей в чемпионата Испании. Случилось эта виктория еще в конце зимы, когда они дома разгромили «Валенсию» со счетом 3:0.

На чужом поле «Хетафе» не побеждал в семи поединках подряд, проиграв шесть из них.

«Вильярреал» выиграл три последних матча против «Хетафе». В первом круге текущего чемпионата «подводники» победили со счетом 3:1.

Прогноз и ставка на «Вильярреал» — «Хетафе»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 2.26.

На викторию «Хетафе» дают — 4.14, ничья оценена — в 3.02.

После выматывающей игры в ЛЕ «подводники» могут оступиться в данном поединке, позволив набрать очки гостям. Наш прогноз — Х2.