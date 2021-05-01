В субботу, 1 мая, в рамках 28-го тура российской Премьер-лиги сыграют «Краснодар» и «Сочи». Игра пройдет на стадионе «Краснодар», начало — в 19:00 по мск. «Краснодар» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Краснодар»

В марте «быки» на выезде разгромили «Тамбов» (4:0), но домашний матч с «Динамо» завершился поражением 2:3, хотя кубанцы вели 2:0 после первого тайма.

После домашнего разгрома от «Ахмата» (0:5) Мурад Мусаев был уволен, но занявший его место Виктор Гончаренко провалил дебют, проиграв в Туле «Арсеналу» (0:1).

В последних матчах «Краснодар» упустил домашнюю победу над «Зенитом» (2:2), ведя к 60-й минуте 2:0, а потом в Казани одолел «Рубин» (1:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 27 туров РПЛ «Краснодар» с 38 очками на 10-м месте. Разница мячей 47-38. Маркус Берг забил 9 голов, еще 8 у Реми Кабелла, 5 у Классона. Не сыграют Рамирес и Чернов.

«Сочи»

В конце марта сочинцы дома разгромили «Тамбов» (5:0) а апрель начали уступив в гостях «Рубину» (0:1).

Затем подопечные Федотова вылетели из Кубка России, после домашнего поражения от «Локо» (1:3) в четвертьфинале, и в рамках РПЛ дома проиграли «Зениту» (1:2).

В последних матчах сочинцы сначала дома взяли верх над ЦСКА (2:1), а потом на выезде справились с «Уфой» (3:2).

После 27 туров «Сочи» с 46 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 44-31, Кристиан Нобоа забил 10 голов, еще 8 — Заболотный. Не сыграют Джанаев, Новосельцев, Жоазиньо и Цаллагов.

Прогноз и ставка

На победу «Краснодара» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.33, на ничью в основное время — 3.70, а на победу «Сочи» — 2.95.

В первом круге команды сыграли вничью 1:1, а в 1/8 финала Кубка России «Сочи» победил на выезде 2:1. В прошлом сезоне «Краснодар» победил дома 3:0 и проиграл в гостях 0:2.

Кубанцы только пытаются нащупать свою игру , а сочинцы веду борьбу за еврокубки. Тем не менее, прогнозируем, что «Краснодар» не проиграет.

Матч может быть результативным. Интересен вариант для ставок ТБ 2,5 за 1.76 и «Обе забьют» за 1.62.