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    Динамовцы испытают трудности в минском дерби?

    «Минск» — «Динамо» Минск. Прогноз, ставка (к. 1.72) на футбол, чемпионат Белоруссии, 24 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Минск» — «Динамо» Минск
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    Леонид Кучук
    «Минск» сыграет на своем поле с «Динамо» Минск в рамках 6-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 24 апреля, начало — в 18:00 мск. «Минск» — «Динамо» Минск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Минск»

    Минчане стартовали на своем уровне. Привычное обитание в середине турнирной таблицы — такова объективная реальность «муниципалов».

    На текущий момент «Минск» занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата. В 5 турах команда набрала 8 пунктов, забив 7 мячей и пропустив в свои ворота 5.

    Минувший тур для команды вышел успешным. Более того, на выезде был обыгран традиционно крепкий оппонент в лице «Немана» (0:2).

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    Поединки против динамовских земляков для «Минска» складываются не столь успешно. Из пяти последних поединков в активе у команды лишь одна виктория при двух поражениях.

    «Динамо» Минск

    «Динамо» Минск в пяти стартовых матчах разжилось восемью очками. На текущий момент команда занимает довольно низкое для себя 7 место в турнирной таблице.

    В предыдущем туре динамовцы сенсационно уступили в родных стенах. Команда Леонида Кучука внезапно проиграла «Гомелю» (1:2).

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  • 19/04/2021

    • В 5 матчах минская команда забила только 6 мячей, пропустив в свои ворота 3. Разумеется, с такими показателями вожделенный подъем в зону борцов за чемпионство невозможен.

    К слову, последнее очное свидание с земляками для динамовцев сложилось удачно. Они добыли минимальную победу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.44, на ничью за 4.20, а на «Минск» — за 6.00

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    «Минск», как и подобает середняку чемпионата, способен дать бой практически любому сопернику.

    Гости в минувшем туре уступили, да и вообще, испытывают заметные трудности в атаке.

    Хозяева и выглядят мощнее оппонента, и вообще, постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей. Наши прогноз и ставка — Фора «Минска» +1.25 с коэффициентом 1.72

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