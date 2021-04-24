«Минск»
Минчане стартовали на своем уровне. Привычное обитание в середине турнирной таблицы — такова объективная реальность «муниципалов».
На текущий момент «Минск» занимает 8 место в турнирной таблице чемпионата. В 5 турах команда набрала 8 пунктов, забив 7 мячей и пропустив в свои ворота 5.
Минувший тур для команды вышел успешным. Более того, на выезде был обыгран традиционно крепкий оппонент в лице «Немана» (0:2).
Поединки против динамовских земляков для «Минска» складываются не столь успешно. Из пяти последних поединков в активе у команды лишь одна виктория при двух поражениях.
«Динамо» Минск
«Динамо» Минск в пяти стартовых матчах разжилось восемью очками. На текущий момент команда занимает довольно низкое для себя 7 место в турнирной таблице.
В предыдущем туре динамовцы сенсационно уступили в родных стенах. Команда Леонида Кучука внезапно проиграла «Гомелю» (1:2).
В 5 матчах минская команда забила только 6 мячей, пропустив в свои ворота 3. Разумеется, с такими показателями вожделенный подъем в зону борцов за чемпионство невозможен.
К слову, последнее очное свидание с земляками для динамовцев сложилось удачно. Они добыли минимальную победу.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» Минск за 1.44, на ничью за 4.20, а на «Минск» — за 6.00
«Минск», как и подобает середняку чемпионата, способен дать бой практически любому сопернику.
Гости в минувшем туре уступили, да и вообще, испытывают заметные трудности в атаке.
Хозяева и выглядят мощнее оппонента, и вообще, постараются соорудить голевой задел перед ответной встречей. Наши прогноз и ставка — Фора «Минска» +1.25 с коэффициентом 1.72