В понедельник, 12 апреля, астраханский «Волгарь» в 36-м туре первенства первой российской лиги сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Волгарь» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Волгарь»

«Волгарь» находится в середине турнирной таблицы ФНЛ, на девятом месте. У коллектива 51 набранное очко и отставание от зоны плей-офф составляет аж 12 пунктов.

Клуб из Астрахани в весенней части чемпионата проиграл только раз, когда 20 марта в Омске уступил местному «Иртышу» со счетом 0:1. Еще в этот период он по четыре раза побеждал и играл вничью.

В минувшем туре волжане на выезде расписали мировую с ивановским «Текстильщиком» (1:1), а игровым днем ранее в родных стенах справились с владикавказской «Аланией» (1:0).

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36 из 51 баллов «Волгарь» заработал на своей арене. Он победил в десяти встречах, шесть раз сыграл вничью и только два раза проиграл, разница мячей — 27:15.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» единолично возглавляют турнирную таблицу ФНЛ. У коллектива 79 очков и небольшой отрыв от преследователей, но есть несколько игр в запасе.

Самарский клуб выиграл все свои поединки в этом году во всех турнирах. В рамках чемпионата победная серия состоит из девяти игр, в которой он пропустил всего лишь два гола.

Несколько дней тому назад волжане пробились в полуфинал Кубка России, обыграв дома в 1/4 финала московское «Динамо» (2:0), а в последней игре первенства они в родных стенах разгромили «Текстильщик» (4:0).

В гостях «Крылышки» набрали 30 очков и 79. Они выиграли девять матчей, три раза сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, разница забитых и пропущенных — 26:15.

В первом круге «Крылья Советов» выиграли у «Волгаря» с крупным счетом 3:0.

Прогноз и ставка на «Волгарь» — «Крылья Советов»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Крыльев» предлагают — 1.68.

На викторию «Волгаря» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.76.

Прогнозируем, что астраханцы, выступающие сильно в родных стенах, смогут прервать победное шествие самарцев, не проиграв им. Наша ставка — 1Х.