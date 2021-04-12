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    Прервут ли астраханцы победное шествие самарцев?

    «Волгарь» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 2.14) на футбол, ФНЛ, 12 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Волгарь» — «Крылья Советов»
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    «Крылья Советов»
    В понедельник, 12 апреля, астраханский «Волгарь» в 36-м туре первенства первой российской лиги сыграет дома с самарскими «Крыльями Советов». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по мск. «Волгарь» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 12 Апреля 2021 года
    Волгарь
  • Россия. ФНЛ
    •  Волгарь 17:30 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.40
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.67
  • Ставка!
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    «Волгарь»

    «Волгарь» находится в середине турнирной таблицы ФНЛ, на девятом месте. У коллектива 51 набранное очко и отставание от зоны плей-офф составляет аж 12 пунктов.

    Клуб из Астрахани в весенней части чемпионата проиграл только раз, когда 20 марта в Омске уступил местному «Иртышу» со счетом 0:1. Еще в этот период он по четыре раза побеждал и играл вничью.

    В минувшем туре волжане на выезде расписали мировую с ивановским «Текстильщиком» (1:1), а игровым днем ранее в родных стенах справились с владикавказской «Аланией» (1:0).

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    36 из 51 баллов «Волгарь» заработал на своей арене. Он победил в десяти встречах, шесть раз сыграл вничью и только два раза проиграл, разница мячей — 27:15.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» единолично возглавляют турнирную таблицу ФНЛ. У коллектива 79 очков и небольшой отрыв от преследователей, но есть несколько игр в запасе.

    Самарский клуб выиграл все свои поединки в этом году во всех турнирах. В рамках чемпионата победная серия состоит из девяти игр, в которой он пропустил всего лишь два гола.

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    • Несколько дней тому назад волжане пробились в полуфинал Кубка России, обыграв дома в 1/4 финала московское «Динамо» (2:0), а в последней игре первенства они в родных стенах разгромили «Текстильщик» (4:0).

    В гостях «Крылышки» набрали 30 очков и 79. Они выиграли девять матчей, три раза сыграли вничью и потерпели четыре фиаско, разница забитых и пропущенных — 26:15.

    В первом круге «Крылья Советов» выиграли у «Волгаря» с крупным счетом 3:0.

    Прогноз и ставка на «Волгарь» — «Крылья Советов»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Крыльев» предлагают — 1.68.

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    На викторию «Волгаря» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.76.

    Прогнозируем, что астраханцы, выступающие сильно в родных стенах, смогут прервать победное шествие самарцев, не проиграв им. Наша ставка — 1Х.

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