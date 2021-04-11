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    «Нант» удивит в матче с «Ренном»?

    «Ренн» — «Нант». Прогноз (к. 2.06) и ставки на чемпионат Франции 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ренн» — «Нант»
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    В шести предыдущих матчах на выезде «Нант» проиграл всего лишь один раз
    «Ренн» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 32-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 11 апреля, начало — в 14:00 мск. «Ренн» — «Нант»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ренн»

    «Ренн» после 31-го тура набрал 45 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место.

    Если сравнивать с прошлым сезоном, по итогам которого «Ренн» вышел в Лигу чемпионов, сейчас поводов для радости не так много. Но с другой стороны, у команды Брюно Женезьо еще остаются шансы на попадание в групповой этап Лиги Европы.

    Беспроигрышная серия «Ренна» составляет три матча. В прошлом туре была ничья с «Реймсом», а перед этим две победы — над «Страсбургом» и «Мецем».

    При этом «Ренн» выиграл только один из шести последних матчей на своем поле в рамках Лиги 1.

    «Нант»

    Тем временем «Нант» продолжает бороться за выживание. И пока что большими успехами гости не могут похвастаться.

    В таблице «Нант» на данный момент занимает 19-е место, находясь на расстоянии четырех очков от спасительной 17-й строчки.

    В середине марта «Нант» сенсационно выиграл на выезде у «Пари Сен-Жермен», но после этого потерял очки в матче с «Лорьяном» (1:1) и потерпел домашнее поражение от «Ниццы» (1:2).

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    В шести предыдущих матчах на выезде «Нант» проиграл всего лишь один раз и набрал девять очков.

    Прогноз и ставка

    На «Ренн» можно поставить за 1.81, ничью в этом матче букмекеры предлагают за 3.55, а победу «Нанта» — за 4.90.

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    Это Франция, случиться может все что угодно. Достаточно вспомнить гостевую встречу «Нанта» с «ПСЖ».

    Поэтому не стоит сильно удивляться, если «Нант» после неудачных матчей с «Лорьяном» и «Ниццей» снова отберет очки у команды из верхней части таблицы.

    Ставка — победа «Нанта» или ничья за 2.06.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Нанта» больше 1,0 за 3.10.

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