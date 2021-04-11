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    Наведет ли Гончаренко порядок в «Краснодаре»?

    «Арсенал» — «Краснодар». Прогноз (к. 2.33) и ставки на матч РПЛ 11 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Краснодар»
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    Виктор Гончаренко
    11 апреля «Краснодар» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» в рамках матча 25 тура российской Премьер-лиги. Игра состоится на одноименном стадионе тульчан. Начало в 14:00 мск. «Арсенал» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 11 Апреля 2021 года
    Арсенал Тула
  • Тула
    •  Арсенал Тула 14:00 Краснодар Краснодар
  • Краснодар
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.85
  • Ставка!
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    «Арсенал»

    «Канониры» находятся на 14 позиции, имея 17 очков. Таким образом, они обладают лишь 3-очковой форой в борьбе за прямой вылет в ФНЛ. Однако, если ситуация не изменится, что «Арсеналу» все равно придется играть стыковые поединки.

    «Арсенал» проиграл 4 из 5 матчей в РПЛ. Также коллектив уступил в 1:2 ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

    В чемпионате команда имеет два подряд поражения — 0:2 с «Уралом» и «Ахматом». Эти результаты предшествовали победе над ЦСКА со счетом 2:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    Отметим, что «Арсенал» забивал только в одном из пяти матчей чемпионата России.

    «Краснодар»

    У «Краснодара» был уволен Мурад Мусаев и на го место назначили Виктора Гончаренко, который как раз и проиграл «Арсеналу» с ЦСКА в совсем недавнем матче чемпионата. Это будет первая игра для белоруса на посту наставника «Быков».

    Мусаева уволили за ухудшение результатов, ведь «Черно-зеленые» проиграли 3 из 4 матчей РПЛ, нахватавшись немало голов. «Краснодар» был разгромлен «Спартаком» (1:6) и проиграл «Динамо» (2:3). Последней каплей стало поражение от «Ахмата» со счетом 0:5.

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    • Победа над «Тамбовом» (4:0) уже ничего не решала. Она не позволила команде улучшить свое турнирное положение. В таблице «Краснодар» идет на 10 позиции с 34 очками на счету.

    Не сыграют в этом матче Кристиан Рамирес и Сергей Петров.

    Прогноз и ставка

    «Краснодар» является фаворитом на эту встречу. Его победу букмекеры выставили с коэффициентом 1.83, тогда как на «Арсенал» они предлагают 4.50. Котировка на ничью составляет 3.75.

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    Это будет сложный матч для обеих команд. Особенно сложно будет Гончаренко. Это новое место работы, при этом совсем недавно проиграл «Арсеналу» с ЦСКА, а его нынешняя команда явно не в лучшей психологической и игровой форме.

    «Арсенал» практически не забивал в прошлых матчах, а «Краснодар» поставит себе целью сыграть как можно надежнее после таких разгромов, но при этом победа тоже будет иметь место. Считаем, что «Краснодар» не проиграет и тотал встречи будет меньше 2.5.

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