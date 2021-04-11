11 апреля «Краснодар» сыграет в гостях у тульского «Арсенала» в рамках матча 25 тура российской Премьер-лиги. Игра состоится на одноименном стадионе тульчан. Начало в 14:00 мск. «Арсенал» — «Краснодар»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арсенал»

«Канониры» находятся на 14 позиции, имея 17 очков. Таким образом, они обладают лишь 3-очковой форой в борьбе за прямой вылет в ФНЛ. Однако, если ситуация не изменится, что «Арсеналу» все равно придется играть стыковые поединки.

«Арсенал» проиграл 4 из 5 матчей в РПЛ. Также коллектив уступил в 1:2 ЦСКА в 1/4 финала Кубка России.

В чемпионате команда имеет два подряд поражения — 0:2 с «Уралом» и «Ахматом». Эти результаты предшествовали победе над ЦСКА со счетом 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

Отметим, что «Арсенал» забивал только в одном из пяти матчей чемпионата России.

«Краснодар»

У «Краснодара» был уволен Мурад Мусаев и на го место назначили Виктора Гончаренко, который как раз и проиграл «Арсеналу» с ЦСКА в совсем недавнем матче чемпионата. Это будет первая игра для белоруса на посту наставника «Быков».

Мусаева уволили за ухудшение результатов, ведь «Черно-зеленые» проиграли 3 из 4 матчей РПЛ, нахватавшись немало голов. «Краснодар» был разгромлен «Спартаком» (1:6) и проиграл «Динамо» (2:3). Последней каплей стало поражение от «Ахмата» со счетом 0:5.

Победа над «Тамбовом» (4:0) уже ничего не решала. Она не позволила команде улучшить свое турнирное положение. В таблице «Краснодар» идет на 10 позиции с 34 очками на счету.

Не сыграют в этом матче Кристиан Рамирес и Сергей Петров.

Прогноз и ставка

«Краснодар» является фаворитом на эту встречу. Его победу букмекеры выставили с коэффициентом 1.83, тогда как на «Арсенал» они предлагают 4.50. Котировка на ничью составляет 3.75.

Это будет сложный матч для обеих команд. Особенно сложно будет Гончаренко. Это новое место работы, при этом совсем недавно проиграл «Арсеналу» с ЦСКА, а его нынешняя команда явно не в лучшей психологической и игровой форме.

«Арсенал» практически не забивал в прошлых матчах, а «Краснодар» поставит себе целью сыграть как можно надежнее после таких разгромов, но при этом победа тоже будет иметь место. Считаем, что «Краснодар» не проиграет и тотал встречи будет меньше 2.5.