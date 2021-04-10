«Габала» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 22-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:00 мск. «Габала» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Габала»

«Габала» за выживание в элите не борется. Между тем, команда вряд ли сумеет подняться выше текущего 5 места.

Вот только атакует «Габала» хуже всех в лиге — всего 18 голов в 21 матче. Не радует и оборона, давшая результативный сбой уже 29 раз.

В минувшем туре «Габала» потерпела поражение. Причем команда пала под натиском аутсайдера лиги «Сабаха» (1:0).

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Поединки против «Нефтчи» команде откровенно не удаются. Более того, из пяти последних матчей в пассиве у «Габалы» четыре поражения при одной ничьей.

«Нефтчи»

«Нефтчи» на равных борется с «Карабахом» за чемпионский титул. Впрочем, в минувшем туре бакинцы потеряли лидерство.

В активе у бакинцев сейчас 42 очка, причем отставание от «Карабаха» минимальное. К слову, в минувшем туре оба лидера допустили осечки.

«Нефтчи» дома сенсационно уступил «Сумгаиту» (0:2). И показатели у команды скромные: при 30 забитых мячах в свои ворота пропущен 21 мяч.

Матч первого круга завершился минимальной викторией бакинцев. Причем единственный мяч был забит на четвертой добавленной минуте встречи.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.90, на ничью за 3.40, а на «Габалу» — за 3.50

Хозяева уже фактически лишены турнирной мотивации, но бой бакинцам дать вполне способны.

«Нефтчи» после поражения в минувшем туре уже почти не имеет права на осечку.

Гости потеряли лидерство в предыдущем туре, так что теперь постараются быстро обеспечить себе голевой задел. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.89