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    Бакинцы начнут матч результативно?

    «Габала» — «Нефтчи». Прогноз, ставка (к. 1.89) на футбол, чемпионат Азербайджана, 10 апреля 2021 года

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    «Габала» сыграет на своем поле с «Нефтчи» в рамках 22-го тура чемпионата Азербайджана. Матч пройдет 10 апреля, начало — в 15:00 мск. «Габала» — «Нефтчи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Габала»

    «Габала» за выживание в элите не борется. Между тем, команда вряд ли сумеет подняться выше текущего 5 места.

    Вот только атакует «Габала» хуже всех в лиге — всего 18 голов в 21 матче. Не радует и оборона, давшая результативный сбой уже 29 раз.

    В минувшем туре «Габала» потерпела поражение. Причем команда пала под натиском аутсайдера лиги «Сабаха» (1:0).

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    Поединки против «Нефтчи» команде откровенно не удаются. Более того, из пяти последних матчей в пассиве у «Габалы» четыре поражения при одной ничьей.

    «Нефтчи»

    «Нефтчи» на равных борется с «Карабахом» за чемпионский титул. Впрочем, в минувшем туре бакинцы потеряли лидерство.

    В активе у бакинцев сейчас 42 очка, причем отставание от «Карабаха» минимальное. К слову, в минувшем туре оба лидера допустили осечки.

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  • 06/04/2021

    • «Нефтчи» дома сенсационно уступил «Сумгаиту» (0:2). И показатели у команды скромные: при 30 забитых мячах в свои ворота пропущен 21 мяч.

    Матч первого круга завершился минимальной викторией бакинцев. Причем единственный мяч был забит на четвертой добавленной минуте встречи.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нефтчи» за 1.90, на ничью за 3.40, а на «Габалу» — за 3.50

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    Хозяева уже фактически лишены турнирной мотивации, но бой бакинцам дать вполне способны.

    «Нефтчи» после поражения в минувшем туре уже почти не имеет права на осечку.

    Гости потеряли лидерство в предыдущем туре, так что теперь постараются быстро обеспечить себе голевой задел. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.89

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    Прогноз и ставка на матч «Габала» — «Нефтчи» 10.04.2021 в 15:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.89.
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