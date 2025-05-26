«Фиорентина» успела на последний еврокубковый поезд: камбек против «Удинезе» решил судьбу сезона

Была надежда, а получилась история. В тот вечер, когда семья Поззо прощалась с «Удинезе» после 39 лет правления, а трибуны «Блуэнерджи» дрожали от эмоций, «Фиорентина» превратила хаос в чудо. Победа 3:2 в удушливой, дерзкой, безумной концовке сезона подарила «фиалкам» шестое место и путёвку в Лигу конференций.

Футбол. Италия. Серия А Удинезе — Фиорентина 2:3 Голы: 1:0 Лоренцо Лукка (26'), 1:1 Николо Фаджоли (46'), 1:2 Пьетро Комуццо (57'), 2:2 Кристиан Кабазель (61'), 2:3 Мойзе Кин (82') Удинезе: Мадука Окойе, Кристиан Кабазель, Умар Соле, Кингсли Эхизибуэ (Маттео Пальма, 86'), Джордан Земура, Яка Бийол, Артюр Атта (Икер Браво, 77'), Йеспер Карлстрём, Юрген Эккеленкамп, Лоренцо Лукка (Кинан Дэвис, 78'), Алексис Санчес (Ойер Саррага, 52') Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс, Лука Раньери, Роб Холдинг, Пьетро Комуццо (Марин Понграчич, 79'), Николо Фаджоли, Амир Ричардсон (Альберт Гудмундссон, 71'), Роландо Мандрагора, Мойзе Кин, Лукас Бельтран (Шер Ндур, 85'), Dodo Предупреждения: Яка Бийол (9'), Яка Бийол (39'), Лукас Бельтран (50'), Амир Ричардсон (59'), Йеспер Карлстрём (89'), Йеспер Карлстрём (89')

События в Удине с самого начала развивались, как в дурном сне для гостей. Уже на 1-й минуте Мойзе Кин был близок к голу, но оказался в офсайде. А вскоре — случился и первы гол.

Хозяева, которых подстегнула новость о возможной продаже клуба американским инвесторам, ответили мощно: Омар Соле сбросил мяч после углового, а Лоренцо Лукка молниеносно пробил с левой в угол — 1:0. Его 12-й гол в сезоне стал реверансом перед трибунами и их болью.

Удинезе — Фиорентина globallookpress.com

Но этот вечер не был обычным — в Риме «Лацио» проигрывал «Лечче», и для «Фиорентины» открывалось окно, небольшая форточка в Европу. Оставалось пролезть в неё.

Ключевым моментом стал эпизод на 38-й минуте: Якка Бийол в подкате сбил Пабло Мари. В чяч он вроде бы сыграл, но Марченаро показал вторую жёлтую — и «Удинезе» остался вдесятером. VAR не мог вмешаться, так как он регулирует только прямые красные. И хотя хозяева протестовали, тревога разлилась по трибунам.

Бийол уходит с поля после удаления globallookpress.com

Обратный отсчёт

Второй тайм начался с грозы. Уже на 46-й минуте Николо Фаджоли трижды бил с линии штрафной — дважды блокировали, третий удар прошёл сквозь ноги, и мяч затрепетал в углу ворот. 1:1 — и это был сигнал к штурму.

Удинезе — Фиорентина globallookpress.com

Одиннадцать минут спустя — и уже камбек. Амир Ричардсон ворвался к лицевой, откатил назад, и 20-летний защитник Пьетро Комуццо вколотил мяч пяткой! Комуццо, юный защитник, который должен был просто подстраховывать, находит в себе дерзость нанести удар пяткой! Первый гол в Серии А — и, возможно, момент, который изменит его карьеру. Или жизнь. А римляне, тем временем, всё ещё уступали.

Удинезе — Фиорентина globallookpress.com

Но ничто не даётся без боли. Игра не отпустила. На 62-й минуте Лукка выиграл борьбу после углового, Ричардсон неловко вынес, и мяч от ноги Кристиана Кабаселе влетел в ворота. Кабаселе, в хаосе и рикошете, восстанавливает паритет. В этот момент матч становится не о футболе, а о характере. Кто способен в последние десять минут бежать на разорванных мышцах, верить в невозможное?

Удинезе — Фиорентина globallookpress.com

Палладино метался у бровки, игроки «Фиорентины» давили, били, шли волна за волной — и натыкались на стену в лице Мадуки Окойе. Казалось, путёвка в еврокубки ускользает.

Но все сомнения снял Мойзе Кин. В решающий момент страйкер сыграл стопроцентно точно. Пауза, ложный замах, финт — и мяч, изменивший направление от ноги защитника, медленно скользит в сетку. 3:2. Точка. Или восклицательный знак?

В этот миг вся «Фиорентина» сжалась в кулак: от Фаджоли до Госенса, от Кина до Ричардсона, от трибун до тренера. Всё стало ясно — «Лацио» не спасся, а они — спаслись. Из руин, из сомнений, из нестабильного сезона — в Европу.

Мойзе Кин globallookpress.com

Европа зовёт

С шестым местом и обострённой драмой «Фиорентина» снова возвращается на континентальную арену — спустя всего несколько дней после вылета из прошлой Лиги конференций. Восьмой сезон подряд в Европе — и, возможно, с новым зарядом.

А «Удинезе»? Он прощается не только с сезоном, но и с эпохой. Финал получился громким. И честным.