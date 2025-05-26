«Фиорентина» успела на последний еврокубковый поезд: камбек против «Удинезе» решил судьбу сезона

События в Удине с самого начала развивались, как в дурном сне для гостей. Уже на 1-й минуте Мойзе Кин был близок к голу, но оказался в офсайде. А вскоре — случился и первы гол.
Хозяева, которых подстегнула новость о возможной продаже клуба американским инвесторам, ответили мощно: Омар Соле сбросил мяч после углового, а Лоренцо Лукка молниеносно пробил с левой в угол — 1:0. Его 12-й гол в сезоне стал реверансом перед трибунами и их болью.
Но этот вечер не был обычным — в Риме «Лацио» проигрывал «Лечче», и для «Фиорентины» открывалось окно, небольшая форточка в Европу. Оставалось пролезть в неё.
Ключевым моментом стал эпизод на 38-й минуте: Якка Бийол в подкате сбил Пабло Мари. В чяч он вроде бы сыграл, но Марченаро показал вторую жёлтую — и «Удинезе» остался вдесятером. VAR не мог вмешаться, так как он регулирует только прямые красные. И хотя хозяева протестовали, тревога разлилась по трибунам.
Обратный отсчёт
Второй тайм начался с грозы. Уже на 46-й минуте Николо Фаджоли трижды бил с линии штрафной — дважды блокировали, третий удар прошёл сквозь ноги, и мяч затрепетал в углу ворот. 1:1 — и это был сигнал к штурму.
Одиннадцать минут спустя — и уже камбек. Амир Ричардсон ворвался к лицевой, откатил назад, и 20-летний защитник Пьетро Комуццо вколотил мяч пяткой! Комуццо, юный защитник, который должен был просто подстраховывать, находит в себе дерзость нанести удар пяткой! Первый гол в Серии А — и, возможно, момент, который изменит его карьеру. Или жизнь. А римляне, тем временем, всё ещё уступали.
Но ничто не даётся без боли. Игра не отпустила. На 62-й минуте Лукка выиграл борьбу после углового, Ричардсон неловко вынес, и мяч от ноги Кристиана Кабаселе влетел в ворота. Кабаселе, в хаосе и рикошете, восстанавливает паритет. В этот момент матч становится не о футболе, а о характере. Кто способен в последние десять минут бежать на разорванных мышцах, верить в невозможное?
Палладино метался у бровки, игроки «Фиорентины» давили, били, шли волна за волной — и натыкались на стену в лице Мадуки Окойе. Казалось, путёвка в еврокубки ускользает.
Но все сомнения снял Мойзе Кин. В решающий момент страйкер сыграл стопроцентно точно. Пауза, ложный замах, финт — и мяч, изменивший направление от ноги защитника, медленно скользит в сетку. 3:2. Точка. Или восклицательный знак?
В этот миг вся «Фиорентина» сжалась в кулак: от Фаджоли до Госенса, от Кина до Ричардсона, от трибун до тренера. Всё стало ясно — «Лацио» не спасся, а они — спаслись. Из руин, из сомнений, из нестабильного сезона — в Европу.
Европа зовёт
С шестым местом и обострённой драмой «Фиорентина» снова возвращается на континентальную арену — спустя всего несколько дней после вылета из прошлой Лиги конференций. Восьмой сезон подряд в Европе — и, возможно, с новым зарядом.
А «Удинезе»? Он прощается не только с сезоном, но и с эпохой. Финал получился громким. И честным.