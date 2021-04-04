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    Берлинское дерби начнется результативно?

    «Унион» — «Герта». Прогноз, ставка (к. 1.62) на футбол, Бундеслига, 4 апреля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Унион» — «Герта»
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    Кшиштоф Пентек
    «Унион» сыграет на своем поле с «Гертой» в рамках 27-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 4 апреля, начало — в 19:00 мск. «Унион» — «Герта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 04 Апреля 2021 года
    Унион
  • Берлин
    •  Унион 19:00 Герта Герта
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Унион»

    «Унион» — крепкий середняк Бундеслиги. Нынешний сезон команда проводит очень даже симпатично, занимая высокую седьмую позицию.

    Причем оборона берлинцев действует весьма монолитно и надежно. В 26 матчах в ворота команда пропустила лишь 32 гола.

    В минувшем туре «Унион» не смог разжиться очками. Берлинцы не сумели сдержать атаки «Айнтрахта» (5:2).

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    Поединки против земляков для «Униона» проходят крайне непросто. Из пяти последних очных встреч, команда выиграла лишь однажды при трех коллизиях.

    «Герта»

    «Герта» борется за выживание. Сейчас команда занимает 14 место, имея в своем активе 24 очка.

    Отрыв от опасной зоны крайне незначительный — 1 пункт. В общем, берлинцам срочно нужно побеждать, и отдаляться от зоны вылета.

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    • «Герта» в минувшем туре дома по всем статьям переиграла крепкий «Байер». «Старая Дама» отгрузила «фармацевтам» три безответных мяча.

    На дерби у «Герты» наверняка будет особый настрой. Вероятнее всего. Команда с первых минут бросится в атаку. Пора идти на подъем!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Унион» за 2.55, на ничью за 3.20, а на «Герту» — за 2.95

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    Хозяева постараются разжиться очками в свете борьбы за попадание в еврокубки.

    «Герта» сейчас улучшила свою игру и результаты, и крепко мотивирована выбраться из низов турнирной таблицы.

    Берлинские дерби редко проходят без забитых мячей и стартовой активности соперников. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.62

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