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    «ПСЖ» снова выиграет у «Лилля» с крупным счета?

    «ПСЖ» — «Лилль». Прогноз, ставка (к. 2.91) на чемпионат Франции по футболу 3 апреля 2021 года

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    Килиан Мбаппе
    «Пари Сен-Жермен» сыграет на своем поле с «Лиллем» в рамках 31-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 апреля в Париже, начало — в 18:00 мск. «ПСЖ» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Апреля 2021 года
    ПСЖ
  • Париж
    •  ПСЖ 18:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.72
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 5.20
  • Ставка!
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    «ПСЖ»

    «ПСЖ» перед паузой одержал яркую победу над «Лионом», благодаря чему наконец-то возглавил турнирную таблицу.

    Правда, пока что парижане опережают «Лилль» лишь по дополнительным показателям.

    А что касается матча с «Лионом» (4:2), то в нем «ПСЖ» подтвердил, что ему нет равных на внутренней арене. Когда нет проблем с настроем и мотивацией, остановить парижскую машину практически нереально.

    Это же подтвердила и встреча «ПСЖ» с «Лиллем» в Кубке Франции. Команда Маурисио Почеттино разгромила своего главного конкурента со счетом 3:0.

    «Лилль»

    «Лилль» по-прежнему мог единолично лидировать, но как раз в предыдущем туре обидно оступился в домашнем матче с «Нимом». Команда Кристофа Гальтье проиграла 18-й команде чемпионата со счетом 1:2.

    Кроме того, «Лилль» не смог выиграть у «Монако» — здесь ничья 0:0.

    Еще один неприятный результат на своем поле — ничья со «Страсбургом».

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    По всей видимости, у «Лилля» осталось не очень много сил на решающий отрезок сезона.

    Прогноз и ставка

    На «ПСЖ» можно поставить за 1.72, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Лилля» — за 5.75.

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    Топ-клубы очень часто проваливают ближайшие матчи после международной паузы, но сейчас не тот случай, когда нужно переживать за «ПСЖ». Хотя бы по той причине, что латиноамериканские звезды все это время оставались на месте и спокойно готовились к важным матчам, в том числе и Неймар.

    Скорее всего, «ПСЖ» снова выиграет у «Лилля» с разницей не менее чем в два мяча.

    Ставка — победа «ПСЖ» с форой (-1,5) за 2.91.

    Еще один интересный вариант — «ПСЖ» забьет в обоих таймах за 2.59.

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