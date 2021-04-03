«Дженоа» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 29-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 апреля, начало — в 16:00 мск. «Дженоа» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дженоа»

«Дженоа» занимает 13-е место в турнирной таблице Серии А после 28-ми сыгранных матчей. Отрыв от зоны вылета составляет девять очков, поэтому можно говорить, что генуэзский практически решил главную задачу на сезон.

Перед паузой «Дженоа» одержала гостевую победу над «Пармой», а еще туром ранее сыграла вничью с «Удинезе».

Кроме того, в марте «Дженоа» смогла набрать очки в дерби против «Сампдории» (1:1).

В 12-ти предыдущих матчах «Дженоа» потерпела только два поражения — от «Интера» и «Ромы». При этом генуэзцы смогли отобрать очки у «Аталанты» и «Наполи».

«Фиорентина»

Тем временем «Фиорентину», которая находится на 14-й строчке, продолжает трясти. В конце марта клуб из Флоренции объявил о прекращении сотрудничества с Чезаре Пранделли. Инициатива исходила от тренера, который сделал сильное заявление, в котором признался, что не может продолжить работу из-за личных проблем.

Календарь и таблица Серии А

На пост главного тренера «Фиорентины» в итоге вернулся Джузеппе Якини, которого руководство клуба уволило в ноябре прошлого года.

«Фиорентина» в пяти последних турах одержала только одну победу — над «Беневенто». Этот успех растворился на фоне поражений от «Удинезе», «Ромы» и «Милана», а также ничьей с «Пармой».

Все прогнозы на Серию А

«Фиорентина» в этом сезоне одержала всего лишь две гостевые победы.

Прогноз и ставка

На «Дженоа» в этом матче можно поставить за 3.28, ничью букмекеры предлагают за 3.12, а победу «Фиорентины» — за 2.50.

За последние семь лет «Дженоа» и «Фиорентина» провели между собой шесть матчей, которые завершились со счетом 0:0. Очень любопытная, мягко говоря, статистика.

Учитывая турнирное положение, соперники, скорее всего, и сейчас не откажутся от такого исхода. Ничья порадует и хозяев, и гостей, в составе которых, к слову, снова не будет Александра Кокорина. Российский форвард восстанавливается после травмы.

Ставка — ничья за 3.12.

Также можно рассмотреть ставку на точный счет 0:0 за 7.40.