Лихтенштейн сыграет на своем поле с Исландией в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 31 марта, начало — в 21:45 мск. Лихтенштейн — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Лихтенштейн

Лихтенштейн начал нынешнюю кампанию — хуже не придумаешь. Два поражения с общей разницей мячей 0:6 — удручающая статистика.

Впрочем, кто ожидал от футбольного карлика чего-то другого?! Очевидно, что в очередной раз Лихтенштейн будет биться, разве что, за свой престиж.

А так, команда начала с минимального поражения от Армении (0:1). После того Лихтенштейн был разгромлен сборной Северной Македонии (5:0).

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За семиматчевую историю встреч с исландцами Лихтенштейн умудрился даже однажды победить. Дело было 14 лет назад, причем тогда команда выиграла со счетом 3:0.

Исландия

Исландия стартовала в квалификации крайне неудачно. Северяне, от которых ждали, как минимум, борьбы за 2 место, начали с двух поражений.

И если коллизия от Германии (3:0), в общем-то, читалась изначально, то вторая неудача вышла куда более досадной. В Армении северяне были биты хозяевами — 2:0.

Исландцы сейчас просто обязаны добыть первую победу. В противном случае, о цели попасть на Мундиаль можно будет забыть.

Разумеется, Исландия будет атаковать с первой и до последней минуты. По крайней мере, во втором тайме гости точно склонят чашу весов в свою пользу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Исландию за 1.13, на ничью за 8.70, а на Лихтенштейн — за 36.00

Оборона хозяев выглядит крайне неуверенно, и во втором тайме соперник реализует свои возможности.

Исландцам при любом раскладе необходимо исключительно побеждать.

Хозяева, как максимум, смогут продержаться до перерыва, после которого Исландия должна взять свое. Наши прогноз и ставка — Фора Исландии -1 во 2 тайме с коэффициентом 1.68