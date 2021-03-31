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    Исландцы дожмут карлика после перерыва?

    Лихтенштейн — Исландия. Прогноз, ставка (к. 1.68) на футбол, квалификация к ЧМ-2022 по футболу, 31 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на Лихтенштейн — Исландия
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    Виктор Палссон
    Лихтенштейн сыграет на своем поле с Исландией в рамках 3-го тура квалификации к Чемпионату мира-2022. Матч пройдет 31 марта, начало — в 21:45 мск. Лихтенштейн — Исландия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа J 31 Марта 2021 года
    Лихтенштейн
  • Вадуц
    •  Лихтенштейн 21:45 Исландия Исландия
  • Рейкьявик
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 28.00
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 1.11
  • Ставка!
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    Лихтенштейн

    Лихтенштейн начал нынешнюю кампанию — хуже не придумаешь. Два поражения с общей разницей мячей 0:6 — удручающая статистика.

    Впрочем, кто ожидал от футбольного карлика чего-то другого?! Очевидно, что в очередной раз Лихтенштейн будет биться, разве что, за свой престиж.

    А так, команда начала с минимального поражения от Армении (0:1). После того Лихтенштейн был разгромлен сборной Северной Македонии (5:0).

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    За семиматчевую историю встреч с исландцами Лихтенштейн умудрился даже однажды победить. Дело было 14 лет назад, причем тогда команда выиграла со счетом 3:0.

    Исландия

    Исландия стартовала в квалификации крайне неудачно. Северяне, от которых ждали, как минимум, борьбы за 2 место, начали с двух поражений.

    И если коллизия от Германии (3:0), в общем-то, читалась изначально, то вторая неудача вышла куда более досадной. В Армении северяне были биты хозяевами — 2:0.

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    • Исландцы сейчас просто обязаны добыть первую победу. В противном случае, о цели попасть на Мундиаль можно будет забыть.

    Разумеется, Исландия будет атаковать с первой и до последней минуты. По крайней мере, во втором тайме гости точно склонят чашу весов в свою пользу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Исландию за 1.13, на ничью за 8.70, а на Лихтенштейн — за 36.00

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    Оборона хозяев выглядит крайне неуверенно, и во втором тайме соперник реализует свои возможности.

    Исландцам при любом раскладе необходимо исключительно побеждать.

    Хозяева, как максимум, смогут продержаться до перерыва, после которого Исландия должна взять свое. Наши прогноз и ставка — Фора Исландии -1 во 2 тайме с коэффициентом 1.68

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