«Динамо» Брянск сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 33-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 марта, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Брянск — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Брянск

«Динамо» Брянск сейчас занимает 21 место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Шансы на спасения — минимальные.

Да и что можно говорить, если забито только 17 мячей при 54 пропущенных. И это — даже без скидок на несколько ковидных матчей.

Брянский клуб и в минувшем туре проиграл. В Астрахани динамовцы не смогли совладать с «Волгарем» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

В матче первого круга «Динамо» Брянск на выезде сыграло вничью с «Факелом» (0:0). С тех изменилось многое, и все — явно не в пользу брянского клуба.

«Факел»

Воронеж нынче не догонишь! Все (!) весенние матчи «Факел» выиграл, и ведь абсолютно по делу.

В минувшем туре воронежцы дома переиграли «Иртыш» (3:1). «Факел», еще не так давно боровшийся за выживание, уже 11-й, и это, увидите, не финал!

«Факел» сейчас и атакует результативно, и обороняется монолитно. В 32 матчах забито 42 гола при 31 пропущенном.

Из пяти последних очных встреч «Факел» выиграл три, уступив только в одной. Но не это главное. Воронежцы сейчас — реальная сила, сметающая все на своем пути.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.77, на ничью за 3.20, а на «Динамо» Брянск — за 5.20

Хозяева выглядят обреченно, и явно не сумеют ничего противопоставить воронежцам.

«Факел» сейчас обыгрывает всех подряд, и в Брянске наверняка продолжит свою успешную серию.

Воронежцы не боятся никого, и уж точно не должны потерять очки в Брянске. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 1.77