ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктория Синицина и Никита КацалаповЧМ по фигурному катанию. Триумф российских одиночниц, Соловьева и Кацалапов выиграли ритм-танец Гюндоган — один из героев успешного сезона «Сити»АПЛ: предсказуемый чемпион и непредсказуемый пелотон Доминик Калверт-ЛьюинСтарт Англии в отборе на ЧМ-2022. Мастер-класс от трио из «Челси» и героизм вратаря Сан-Марино
  • 00:04
    • Щербакова — чемпионка мира по фигурному катанию, весь пьедестал заняли россиянки
  • 22:31
    • Трусова выполнила 5 четверных прыжков в произвольной программе на ЧМ
  • 21:57
    • СКА разгромил «Динамо» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина
  • 21:50
    • «Авангард» всухую обыграл «Магнитку» и вновь повел в серии
  • 18:16
    • Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на ЧМ в Стокгольме
    Все новости спорта

    Такой Воронеж уже не остановишь!

    «Динамо» Брянск — «Факел». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, ФНЛ, 28 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Динамо Брянск Прогнозы на Факел Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Динамо» Брянск — «Факел»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки «Факела»
    «Динамо» Брянск сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 33-го тура чемпионата России. Матч пройдет 28 марта, начало — в 15:00 мск. «Динамо» Брянск — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Марта 2021 года
    Динамо Брянск
  • Брянск
    •  Динамо Брянск 15:00 Факел Факел
  • Россия. ФНЛ
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
    •

    «Динамо» Брянск

    «Динамо» Брянск сейчас занимает 21 место в турнирной таблице, имея в своем активе 22 очка. Шансы на спасения — минимальные.

    Да и что можно говорить, если забито только 17 мячей при 54 пропущенных. И это — даже без скидок на несколько ковидных матчей.

    Брянский клуб и в минувшем туре проиграл. В Астрахани динамовцы не смогли совладать с «Волгарем» (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    В матче первого круга «Динамо» Брянск на выезде сыграло вничью с «Факелом» (0:0). С тех изменилось многое, и все — явно не в пользу брянского клуба.

    «Факел»

    Воронеж нынче не догонишь! Все (!) весенние матчи «Факел» выиграл, и ведь абсолютно по делу.

    В минувшем туре воронежцы дома переиграли «Иртыш» (3:1). «Факел», еще не так давно боровшийся за выживание, уже 11-й, и это, увидите, не финал!

  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
  • Превью молодежного чемпионата Европы
  • 24/03/2021

    • «Факел» сейчас и атакует результативно, и обороняется монолитно. В 32 матчах забито 42 гола при 31 пропущенном.

    Из пяти последних очных встреч «Факел» выиграл три, уступив только в одной. Но не это главное. Воронежцы сейчас — реальная сила, сметающая все на своем пути.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 1.77, на ничью за 3.20, а на «Динамо» Брянск — за 5.20

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    Хозяева выглядят обреченно, и явно не сумеют ничего противопоставить воронежцам.

    «Факел» сейчас обыгрывает всех подряд, и в Брянске наверняка продолжит свою успешную серию.

    Воронежцы не боятся никого, и уж точно не должны потерять очки в Брянске. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 1.77

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Даллас — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Калгари — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Аризона — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:00
    •  5.80
  • Прогноз на матч Россия — Словения
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Черногория — Гибралтар
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Хорватия — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Норвегия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Нидерланды — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Белоруссия — Эстония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Румыния U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Словения U21 — Чехия U21
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Альмерия — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Мальта — Россия
  • Ходьба с мячом. Россия едва не потеряла очки на Мальте
    • 02:33 25/03/2021     Никола Влашич
  • Трансферный дайджест. 16-22 марта
    • 21:38 22/03/2021     Молодежный Евро пройдет в два этапа
  • Молодежный Евро-2021: кто сыграет, каковы шансы России и главные звезды турнира
    • 12:57 24/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Динамо» Брянск — «Факел» 28.03.2021 в 15:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.77.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры