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    «Клиновые листья» вновь выиграют крупно?

    Каймановы острова — Канада. Прогноз, ставка (к. 1.75) на футбол, квалификация ЧМ-2022, 28 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022
    Прогноз и ставки на Каймановы острова — Канада
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    Кайл Ларин
    В воскресенье, 28 марта, во втором туре первого отборочного этапа ЧМ-2022 зоны КОНКАКАФ сборная Каймановых островов на своем поле сыграет с командой Канады. Начало — 23:00 по мск. Каймановы острова — Канада: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Каймановы острова

    По состоянию на февраль этого года сборная Каймановых островов находится аж на 193 месте в рейтинге мирового футбола. В этом отборочном цикле она уже успела стартовать.

    В первом туре данного турнира «красно-синие» потерпели выездное разгромное фиаско от сборной Суринама со счетом 0:3, пропустив еще до перерыва два гола, и ни разу за весь матч не пробив в створ ворот соперника.

    Этот поединок стал первым после почти полуторагодового перерыва. В 2019 году они приняли участи в Лиге наций КОНКАКАФ и были близки к повышению в классе (из дивизиона С в Б), но в заключительном туре проиграли 0:3 Барбадосу, которому и отдали первое место.

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    В квалификации к ЧМ-2018 Кайманы прекратили борьбу на первом же этапе отбора, уступив из-за правила выездного гола Белизу — 1:1 и 0:0.

    Канада

    В рейтинге ФИФА от февраля 2021 года сборная Канады идет на 73 строке. Она также успела отыграть один поединок в текущей квалификации.

    Несколько дней тому назад «клиновые листья» в родных стенах разгромили сборную Бермудских островов со счетом 5:1, где хет-триком отметился Кайл Ларин, выступающий за турецкий «Бешикташ».

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    • В отличии от своего предстоящего противника, канадцы проводили поединки в 2020 году. В это время они дважды обыграли Барбадос (по 4:1) и проиграли Исландии (0:1) в товарищеских играх.

    В прошлой отборочной компании к ЧМ Канада добралась до четвертого этапа квалификации в зоне КОНКАКАФ, но там заняла лишь третье место в группе, пропустив в следующий раунд Мексику и Гондурас.

    Прогноз и ставка на Каймановы острова — Канада

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Канады предлагают — 1.16.

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    На викторию Каймановых островов дают — 33.00, ничья оценена — в 15.00.

    Прогнозируем, что канадцы добудут очередную уверенную викторию, одолев Кайманы с разницей в минимум в три мяча.

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