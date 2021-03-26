26 марта в первом туре второго раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне КОНКАКАФ сборная Кюрасао на своем поле примет Сент-Винсент и Гренадины. Начало игры — 01:00 по мск. Кюрасао — Сент-Винсент и Гренадины: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кюрасао

Сборная Кюрасао разместилась на данный момент на 76 месте в рейтинге мирового футбола. Свою последнюю игру она провела в ноябре 2019 года, проиграв тогда дома Коста-Рике (1:2) в Лиге наций КОНКАКАФ.

Данный турнир главный остров из архипелага Нидерландских Антильских островов завершил на второй строке в когорте сильнейших, пропустив выше себя коста-риканцев, но опередив гаитян.

За весь розыгрыш «бело-синие» по разу победили и уступили, а также дважды сыграли вничью, разница мячей — 3:3. Еще в 2019 году они добрались до 1/4 финала континентального турнира, потерпев там минимальное фиаско от США — 0:1.

Все прогнозы на ЧМ-2022

Отборочный турнир к предыдущему чемпионату мира закончился для Кюрасао на третьем этапе квалификации, где команда дважды потерпела поражение от Сальвадора по 0:1.

Сент-Винсент и Гренадины

Сент-Винсент и Гренадины, которые находятся на 168 месте в рейтинге ФИФА, свой последний поединок сыграли в ноябре 2019 года, проиграв тогда на выезде Доминике (0:1) в Лиге наций КОНКАКАФ.

Данный турнир «зелено-желтые» проводили в дивизионе Б и были в шаге от повышения в классе. В квартете с Суринамом, Никарагуа и Доминикой они стали вторыми, отстав от первой строки всего на два очка.

«Винси Хит» в том розыгрыше трижды победили, два раза сыграли вничью и одну встречу проиграли, в заключительном туре аутсайдеру. Это фиаско стоило им места в Лиге А. Разница мячей в этих играх составила 6:4.

В квалификации к ЧМ-2018 Сент-Винсент и Гренадины добрались до четвертого раунда отбора, но там на групповом этапе проиграли все шесть матчей США, Тринидад и Тобаго и Гватемале с общим счетом 6:34.

Между собой эти сборные провели два поединка, прошедшие в рамках Карибского кубка. Оба раза победили Сент-Винсент и Гренадины — 4:0 и 1:0.

Прогноз и ставка на Кюрасао — Сент-Винсент и Гренадины

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Кюрасао предлагают — 1.35.

На викторию Сент-Винсент и Гренадины дают — 7.50, ничья оценена — в 3.90.

Прогнозируем, что сборная Кюрасао, укомплектованная футболистами из чемпионата Нидерландов, Румынии и английского Чемпионшипа, на своем поле уверенно обыграет команду представленную только игроками из региона.