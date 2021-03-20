«Уотфорд»
«Уотфорд» в минувшем туре чемпионата разжился тремя баллами. На своем поле «шершни» переиграли «Ротерхэм» (4:1).
Нынешнее турнирное положение «шершней» для клуба видится перспективным. Второе место с 72 очками в активе дает прекрасные шансы для повышения в классе.
Отставание от лидера «Норвича» составляет 10 баллов. Но самое главное — отрыв над зоной плей-офф составляет три очка, но главный преследователь «Суонси» сыграл на один матч меньше.
Оборона «Уотфорда» действует монолитно и надежно. Показателем тому являются лишь 26 пропущенных мячей — лучшая защита лиги наряду с лидером.
«Бирмингем»
«Бирмингем» ведет борьбу за сохранение прописки в Чемпионшипе. Сейчас он идет на 21 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков и опережает зону вылета всего на шесть баллов.
В отрезке последних 13 встреч первенств «синие» добились только трех викторий. Также в этот период они трижды играли вничью и семь раз уходили с поля повереженными.
До прошлого тура коллектив побеждал 27 февраля, одолев тогда дома КПР (2:1). После этого он сперва сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1) в гостях, а затем поочередно уступил на выезде 0:1 «Барнсли» и родных стенах 0:3 «Бристоль Сити».
В предыдущем поединке Чемпионшипа «Синие» одолели на своем поле «Рединг» (2:1), что стало архиважным для них успехом.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.
Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,00.
Наши прогноз и ставка — «Уотфорд» выиграет, и обе команды забьют за 3,60.