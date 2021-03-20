«Уотфорд» сыграет на своем поле с «Бирмингемом» в рамках 38-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:00 мск. «Уотфорд» — «Бирмингем»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Уотфорд»

«Уотфорд» в минувшем туре чемпионата разжился тремя баллами. На своем поле «шершни» переиграли «Ротерхэм» (4:1).

Нынешнее турнирное положение «шершней» для клуба видится перспективным. Второе место с 72 очками в активе дает прекрасные шансы для повышения в классе.

Отставание от лидера «Норвича» составляет 10 баллов. Но самое главное — отрыв над зоной плей-офф составляет три очка, но главный преследователь «Суонси» сыграл на один матч меньше.

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Оборона «Уотфорда» действует монолитно и надежно. Показателем тому являются лишь 26 пропущенных мячей — лучшая защита лиги наряду с лидером.

«Бирмингем»

«Бирмингем» ведет борьбу за сохранение прописки в Чемпионшипе. Сейчас он идет на 21 месте в турнирной таблице, имея в своем активе 38 очков и опережает зону вылета всего на шесть баллов.

В отрезке последних 13 встреч первенств «синие» добились только трех викторий. Также в этот период они трижды играли вничью и семь раз уходили с поля повереженными.

До прошлого тура коллектив побеждал 27 февраля, одолев тогда дома КПР (2:1). После этого он сперва сыграл вничью с «Хаддерсфилдом» (1:1) в гостях, а затем поочередно уступил на выезде 0:1 «Барнсли» и родных стенах 0:3 «Бристоль Сити».

В предыдущем поединке Чемпионшипа «Синие» одолели на своем поле «Рединг» (2:1), что стало архиважным для них успехом.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех гостей оценивается в 7,00, тогда как ничья — в 4,00.

Наши прогноз и ставка — «Уотфорд» выиграет, и обе команды забьют за 3,60.