В рамках 31 тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на своем стадионе «Тюрк Телеком» будет принимать «Ризеспор». Игра состоится 19 марта в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Ризеспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

После середины сезона «Галатасарай» занимает второе место. У него 61 набранное очко по итогам 29 матчей.

«Львы» одержали 19 побед. Не стал исключением и прошлый поединок, в котором они победили 3:0 «Кайсериспор». Этим результатом команда прервала серию из двух матчей без побед — ничья с «Сивасспором» (2:2) и поражение от «Анкарагюджю» (1:2).

«Галатасарай» очень неплох в домашних стенах, в которых он 9 раз победил и всего один раз проиграл в 14 выступлениях.

Все прогнозы на футбол

В списке травмированных Омар Элабделлауи и Райан Донк.

«Ризеспор»

«Ризеспор» очень близок к зоне вылета. У клуба 31 очков, тогда как у «Башакшехира» (18 место) 29 набранных баллов.

Команда редко побеждает и в прошлом туре она смогла одержать всего лишь седьмую победу в сезоне. Со счетом 1:0 гости победили «Хатаяспор». До этого «Ризеспор» не мог выиграть на протяжении восьми туров.

«Черноморские ястребы» худшую в чемпионате статистику гостевых выступлений, в рамках которой они одержали только одну победу за 14 матчей.

В лазарете у клуба Годфрид Донса, Ясин Пехливан и Лоик Реми.

Прогноз и ставка

Совсем предсказуемо «Галатасарай» является фаворитом противостояния. На него букмекеры поставили 1.39, а на «Ризеспор» они предлагают 8.40. Ничья оценивается коэффициентом 4.70.

«Галатасарай» является одним из лидеров чемпионата и борется за чемпионство с «Бешикташем». «Ризеспор» очень плохо играет на выезде и в принципе на высокие места в лиге не претендует.

Прошлая игра закончилась разгромом гостей со счетом 0:4. При этом три последние встречи хозяев в турнире завершались с тоталом больше 2.5 Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.71.