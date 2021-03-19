«Галатасарай»
После середины сезона «Галатасарай» занимает второе место. У него 61 набранное очко по итогам 29 матчей.
«Львы» одержали 19 побед. Не стал исключением и прошлый поединок, в котором они победили 3:0 «Кайсериспор». Этим результатом команда прервала серию из двух матчей без побед — ничья с «Сивасспором» (2:2) и поражение от «Анкарагюджю» (1:2).
«Галатасарай» очень неплох в домашних стенах, в которых он 9 раз победил и всего один раз проиграл в 14 выступлениях.
В списке травмированных Омар Элабделлауи и Райан Донк.
«Ризеспор»
«Ризеспор» очень близок к зоне вылета. У клуба 31 очков, тогда как у «Башакшехира» (18 место) 29 набранных баллов.
Команда редко побеждает и в прошлом туре она смогла одержать всего лишь седьмую победу в сезоне. Со счетом 1:0 гости победили «Хатаяспор». До этого «Ризеспор» не мог выиграть на протяжении восьми туров.
«Черноморские ястребы» худшую в чемпионате статистику гостевых выступлений, в рамках которой они одержали только одну победу за 14 матчей.
В лазарете у клуба Годфрид Донса, Ясин Пехливан и Лоик Реми.
Прогноз и ставка
Совсем предсказуемо «Галатасарай» является фаворитом противостояния. На него букмекеры поставили 1.39, а на «Ризеспор» они предлагают 8.40. Ничья оценивается коэффициентом 4.70.
«Галатасарай» является одним из лидеров чемпионата и борется за чемпионство с «Бешикташем». «Ризеспор» очень плохо играет на выезде и в принципе на высокие места в лиге не претендует.
Прошлая игра закончилась разгромом гостей со счетом 0:4. При этом три последние встречи хозяев в турнире завершались с тоталом больше 2.5 Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.71.