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    «Галатасарай» должен выиграть в результативном поединке

    «Галатасарай» — «Ризеспор». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Суперлиги 19 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Галатасарай» — «Ризеспор»
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    Радамель Фалькао
    В рамках 31 тура турецкой Суперлиги «Галатасарай» на своем стадионе «Тюрк Телеком» будет принимать «Ризеспор». Игра состоится 19 марта в 19:00 мск. «Галатасарай» — «Ризеспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 19 Марта 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 8.00
  • Ставка!
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    «Галатасарай»

    После середины сезона «Галатасарай» занимает второе место. У него 61 набранное очко по итогам 29 матчей.

    «Львы» одержали 19 побед. Не стал исключением и прошлый поединок, в котором они победили 3:0 «Кайсериспор». Этим результатом команда прервала серию из двух матчей без побед — ничья с «Сивасспором» (2:2) и поражение от «Анкарагюджю» (1:2).

    «Галатасарай» очень неплох в домашних стенах, в которых он 9 раз победил и всего один раз проиграл в 14 выступлениях.

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    В списке травмированных Омар Элабделлауи и Райан Донк.

    «Ризеспор»

    «Ризеспор» очень близок к зоне вылета. У клуба 31 очков, тогда как у «Башакшехира» (18 место) 29 набранных баллов.

    Команда редко побеждает и в прошлом туре она смогла одержать всего лишь седьмую победу в сезоне. Со счетом 1:0 гости победили «Хатаяспор». До этого «Ризеспор» не мог выиграть на протяжении восьми туров.

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  • 19/03/2021

    • «Черноморские ястребы» худшую в чемпионате статистику гостевых выступлений, в рамках которой они одержали только одну победу за 14 матчей.

    В лазарете у клуба Годфрид Донса, Ясин Пехливан и Лоик Реми.

    Прогноз и ставка

    Совсем предсказуемо «Галатасарай» является фаворитом противостояния. На него букмекеры поставили 1.39, а на «Ризеспор» они предлагают 8.40. Ничья оценивается коэффициентом 4.70.

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    «Галатасарай» является одним из лидеров чемпионата и борется за чемпионство с «Бешикташем». «Ризеспор» очень плохо играет на выезде и в принципе на высокие места в лиге не претендует.

    Прошлая игра закончилась разгромом гостей со счетом 0:4. При этом три последние встречи хозяев в турнире завершались с тоталом больше 2.5 Предлагаем поставить на тотал больше 2.5 за 1.71.

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    Прогноз и ставка на матч «Галатасарай» — «Ризеспор» 19.03.2021 в 19:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.71.
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