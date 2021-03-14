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    Сможет ли «Наполи» прервать безвыигрышную серию в матчах с «Миланом»?

    «Милан» — «Наполи». Прогноз (к. 4.75) и ставки на чемпионат Италии по футболу 14 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Наполи»
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    Стефано Пиоли
    «Милан» сыграет на своем поле с «Наполи» в рамках 27-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 14 Марта 2021 года
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    «Милан»

    «Милан» после 26-ти сыгранных матчей занимает в таблице Серии А второе место.

    Отставание от «Интера» составляет уже шесть очков. С учетом того, что конкурент вряд ли в ближайшем будущем сбавит обороты, «россонери» стоит сконцентрироваться на том, чтобы не оказаться позади «Ювентуса», «Аталанты» и «Ромы».

    У «Милана» был очень непростой февраль, но сейчас команда, похоже, пришла в себя, несмотря на переполненный лазарет. Из-за травм в ближайшее время не сыграют Исмаэль Беннасер, Златан Ибрагимович, Анте Ребич, Марио Манджукич и Алессио Романьоли. Не исключено, что матч с «Наполи» пропустят Тэо Эрнандес и Хакан Чалханоглу.

    «Милан» еще ни разу не проигрывал после сокрушительного поражения от «Интера» (0:3). С тех пор команда Стефано Пиоли одержала две победы и трижды сыграла вничью. Опять-таки, с учетом кадровых проблем это очень даже неплохо.

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  • Вчера

    • Ранее на этой неделе «Милан» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги Европы. От поражения на «Олд Траффорд» «россонери» спас гол Симона Кьяера.

    «Наполи»

    Тем временем «Наполи» находится на шестом месте, но при этом имеет еще одну игру в запасе (против «Ювентуса»).

    Главные конкуренты рядом, поэтому неаполитанцы вполне могут рассчитывать на попадание в топ-4. Ну и соответственно, на путевку в Лигу чемпионов. Тем более «Наполи» уже вылетел из Лиги Европы и теперь может полностью сконцентрироваться на чемпионате.

    В пяти предыдущих турах «Наполи» потерпел только одно поражение, проиграв в конце февраля «Аталанте». Перед этим же был успешный матч с «Ювентусом» (1:0), а после — победы над «Беневенто» и «Болоньей» и ничья с «Сассуоло».

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    «Наполи» проиграл пять из восьми предыдущих гостевых матчей в Серии А.

    «Милан» — «Наполи». Прогноз и ставка

    На «Милан» в этом матче можно поставить за 2.62, ничью букмекеры предлагают за 3.48, а победу «Наполи» — за 2.92.

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    «Наполи» последний раз выигрывал у «Милана» два с половиной года назад, то есть еще под руководством Карло Анчелотти. Сейчас, по всей видимости, прервать неприятную серию гости тоже не смогут. У хозяев действительно серьезные кадровые проблемы, но они уже к ним привыкли, а самое главное — Пиоли почти каждый раз придумывает что-то интересное.

    Ставка — победа «Милана» + обе команды забьют за 4.75. «Наполи», скорее всего, забьет, но и пропустит обязательно. Все-таки гостевые результаты сложно назвать случайными, здесь четко просматривается тенденция — команда Рино Гаттузо плохо играет за пределами Неаполя.

    Также можно рассмотреть ставку на общий тотал больше 3,5 за 2.99.

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