БАТЭ сыграет на своем поле со «Слуцком» в рамках 1-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 14 марта, начало — в 19:00 мск. БАТЭ — «Слуцк»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

БАТЭ

Вот уже на протяжении двух сезонов борисовский клуб не может вернуть себе чемпионский титул. БАТЭ всякий раз не хватает чего-то, прежде всего, концентрации в концовке.

На новый сезон у клуба возлагаются особые надежды. Иного исхода, кроме как возвращение золотых медалей, в БАТЭ не поймут и не примут. Амбиции!

Со «Слуцком» у БАТЭ отношения складываются вполне успешно. Вот уже в семи последних очных поединках победа достается борисовцам.

Все прогнозы на футбол

В минувшем сезоне БАТЭ дважды обыграл «Слуцк». Сначала была крупная победа (3:0), после чего соперник дал бой, но все же в итоге уступил гранду белорусского футбола (3:1).

«Слуцк»

«Слуцк» выступает на удовлетворительном уровне. Команда является середняком белорусского футбола, но минувший сезон завершила на 14 месте.

Вот и пришлось слуцкой команде отстаивать место в высшей лиге в стыковых матчах. Правда, «Слуцку» удалось это сделать, обыграв «Крумкачы» — 2:0 и 2:1.

Планов на сезон грядущий у клуба — громадье. Разумеется, цель стоит, как минимум, выступить лучше, чем в предыдущем чемпионате.

Вот только стартовать придется поединком с главным претендентом на чемпионский титул. Что само по себе — сложное испытание.

БАТЭ — «Слуцк». Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на БАТЭ за 1.27, на ничью за 5.60, а на «Слуцк» — за 12.00

Хозяева явно постараются начать сезон с уверенной победы, которой в итоге и добьются.

«Слуцк» неудачно играет с БАТЭ, и вряд ли сумеет дать бой гранду.

И по составу, и по другим показателям БАТЭ на голову сильнее оппонента, да и стартовать удачно — неплохая мотивация. Наши прогноз и ставка — Победа БАТЭ в 1 тайме с коэффициентом 1.75