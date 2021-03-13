«Урал» сыграет на своем поле с «Ротором» в рамках 22-го тура чемпионата России. Матч пройдет 13 марта, начало — в 12:00 мск. «Урал» — «Ротор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Урал»

«Урал» в нынешнем сезоне бьется за выживание. Между тем, на текущий момент команда занимает безопасное 12 место.

В минувшем туре уральцы не смогли добыть три очка. Дома команда так и не сумела прорвать тылы уфимцев, а та встреча завершилась сухой ничьей.

Атакует «Урал» не столь грозно, соорудив лишь 18 мячей в 21 матче. При этом оборона команды действует относительно надежно (25 пропущенных мячей).

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Отрыв от зоны стыков составляет 5 очков. Так что окончательно спокойную жизнь «Урал» себе не обеспечил. Тем более, уже на протяжении двух матчей команда не знает радости забитых мячей.

«Ротор»

Для «Ротора» нынешний сезон проходит по сценарию борьбы за выживание. Никто другого от новичка элиты и не ожидал.

После серии стартовых неудач волгоградцы выбрались с самого дна. Александру Хацкевичу в чем-то удалось достучаться до подопечных, и теперь «Ротор» способен оставить без очков почти любого соперника.

В минувшем туре команда Хацкевича дома расписала мировую с «Химками» (0:0). Сейчас команда занимает 13 место в турнирной таблице РПЛ, опережая зону прямого вылета на 4 пункта.

В первом круге матч между этими командами завершился сухой ничьей. Между тем, «Ротору» нужно срочно прибавлять в атаке, ведь показатель в 12 забитых мячей — худший в лиге.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Урал» за 2.13, на ничью за 3.24, а на «Ротор» — за 3.61

Хозяева не забивают уже два матча кряду, так что наверняка будут мотивированы как можно скорее поправить неприятную статистику.

«Ротор» крайне слаб в атаке, так что также будет настроен на повышение собственной результативности.

Обе команды слабовато атакуют, и в этом поединке наверняка будут стремиться исправить эту ситуацию. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 0.75 с коэффициентом 1.80