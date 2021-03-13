ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген КлоппС таким «Ливерпулем» бороться сложно. «Красные» не снижают уровень в ЛЧ Футболисты «Манчестер Юнайтед»ЛЕ. «Милан» избежал поражения на «Олд Траффорд», «Рома» разгромила «Шахтер» ПСЖ — «Барселона»Чуда не случилось. Месси вылетел из Лиги чемпионов вслед за Роналду
  • 22:50
    • «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Миланом»
  • 00:53
    • «Олимпиакос» проиграл лондонскому «Арсеналу» в первом матче 1/8 финала ЛЕ
  • 00:53
    • «Рома» на своем поле разгромила донецкий «Шахтер»
    Все новости спорта

    Дебютант начнет сезон с поражения

    «Туран» — «Астана». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, чемпионат Казахстана, 13 марта 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Астана
    Прогноз и ставки на «Туран» — «Астана»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Тихонов
    В субботу, 13 марта, в первом туре чемпионата Казахстана по футболу «Туран» на своем поле сыграет с «Астаной». Поединок начнется в 14:00 по мск. «Туран» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Туран»

    В минувшем сезоне «Туран», носивший еще тогда название «Арыс», выступал в первой лиги, заняв там второе место в одной из групп и получил повышение в классе, которое станет для него дебютным.

    В 12 поединках того первенства коллектив из города Туркестан выиграл шесть игр при трех мировых исходах и таком же количестве поражений, забил 19 мячей, а пропустил 16.

    Свою последнюю официальную игру «золотисто-голубые» провели аж 31 октября прошлого года, обыграв тогда в раках чемпионата на выезде «Мактаарал» (1:0), финишировавший в итоге четвертым.

    Все прогнозы на футбол

    При подготовке к новому сезону «Туран» провел два контрольных поединка в Турции, проиграв в них польскому «Видзеву» из Лодзи (2:3) и украинскому «Ингульцу» (0:2).

    «Астана»

    6-кратный чемпион Казахстана в прошлом сезоне финишировал только на третьем месте в турнирной таблице, отстав аж на девять баллов от победителя турнира «Кайрата».

    В 20 проведенных встречах минувшего первенства «Астана» добилась 11 побед, три раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений, разница мячей в этих играх составила 32:21.

  • Сюрпризы сезона. Пять команд, которые неожиданно выстрелили в топ-лигах Европы
  • В каждом из топ-чемпионатов есть команды, которые смогли удивить
  • 03/03/2021

    • «Столичные» уже успели провести два официальных поединка в этом сезоне, которые пришлись на Суперкубок страны. Сперва на полуфинальной стадии они обыграли 2:0 карагандинский «Шахтер», а в финале уступили по пенальти «Тоболу» (1:1, пен. 4:5).

    При подготовке к сезону дружина Андрея Тихонова провела пять контрольных встреч, где по два раза побеждала и проигрывала, а также раз свела матч вничью. Во всех этих встречах она забивала и пропускала.

    «Туран» — «Астана». Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» предлагают — 1.60.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    На викторию «Турана» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.80.

    Вряд ли многократный чемпион, осуществивший зимой ряд хороших трансферов, будет иметь проблемы с завоевание трех очков в игре с дебютантом. Наш прогноз и ставка на эту игру — победа «Астаны» с форой (-1).

    Ещё прогнозы на спорт
    1.72
  • Прогноз на матч Филадельфия — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Бостон — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Айлендерс — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Бруклин — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Милуоки — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Даллас — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Лацио — Кротоне
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Медведев — Синнер
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Химки — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Истанбул — Бешикташ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.68
  • Экспресс дня 12 февраля
  • Сегодня в 21:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия Менхенгладбах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    «Спартак» — «Краснодар»
  • Обломали рога. «Спартак» вернул старую схему и смял «Краснодар»
    • 02:17 08/03/2021     Криштиану Роналду
  • Ошибка Роналду и провал Пирло. «Порту» заслуженно отобрал у «Юве» путевку в четвертьфинал
    • 14:48 10/03/2021     Юссеф Эн-Несири
  • Трансферный дайджест. 2-8 марта
    • 20:56 08/03/2021
    Прогноз и ставка на матч «Туран» — «Астана» 13.03.2021 в 14:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 2.04.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры