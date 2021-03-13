В субботу, 13 марта, в первом туре чемпионата Казахстана по футболу «Туран» на своем поле сыграет с «Астаной». Поединок начнется в 14:00 по мск. «Туран» — «Астана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Туран»

В минувшем сезоне «Туран», носивший еще тогда название «Арыс», выступал в первой лиги, заняв там второе место в одной из групп и получил повышение в классе, которое станет для него дебютным.

В 12 поединках того первенства коллектив из города Туркестан выиграл шесть игр при трех мировых исходах и таком же количестве поражений, забил 19 мячей, а пропустил 16.

Свою последнюю официальную игру «золотисто-голубые» провели аж 31 октября прошлого года, обыграв тогда в раках чемпионата на выезде «Мактаарал» (1:0), финишировавший в итоге четвертым.

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При подготовке к новому сезону «Туран» провел два контрольных поединка в Турции, проиграв в них польскому «Видзеву» из Лодзи (2:3) и украинскому «Ингульцу» (0:2).

«Астана»

6-кратный чемпион Казахстана в прошлом сезоне финишировал только на третьем месте в турнирной таблице, отстав аж на девять баллов от победителя турнира «Кайрата».

В 20 проведенных встречах минувшего первенства «Астана» добилась 11 побед, три раза сыграла вничью и потерпела шесть поражений, разница мячей в этих играх составила 32:21.

«Столичные» уже успели провести два официальных поединка в этом сезоне, которые пришлись на Суперкубок страны. Сперва на полуфинальной стадии они обыграли 2:0 карагандинский «Шахтер», а в финале уступили по пенальти «Тоболу» (1:1, пен. 4:5).

При подготовке к сезону дружина Андрея Тихонова провела пять контрольных встреч, где по два раза побеждала и проигрывала, а также раз свела матч вничью. Во всех этих встречах она забивала и пропускала.

«Туран» — «Астана». Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Астаны» предлагают — 1.60.

На викторию «Турана» дают — 5.50, ничья оценена — в 3.80.

Вряд ли многократный чемпион, осуществивший зимой ряд хороших трансферов, будет иметь проблемы с завоевание трех очков в игре с дебютантом. Наш прогноз и ставка на эту игру — победа «Астаны» с форой (-1).