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    «Челси» снова выиграет и не пропустит?

    «Челси» — «Эвертон». Прогноз (к. 2.19) и ставки на чемпионат Англии 8 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Челси» — «Эвертон»
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    «Челси» в 10-ти матчах под руководством Томаса Тухеля пропустил лишь два мяча
    «Челси» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 марта в Лондоне, начало — в 21:00 мск. «Челси» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 08 Марта 2021 года
    Челси
  • Лондон
    •  Челси 21:00 Эвертон Эвертон
  • Ливерпуль
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 6.00
  • Ставка!
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    «Челси»

    «Челси» после 27-ми сыгранных матчей занимает в таблице АПЛ четвертое место. В топ-4 лондонский клуб вернулся как раз на днях после встречи с «Ливерпулем».

    «Челси» выиграл на «Энфилде» со счетом 1:0 благодаря классному голу Мэйсона Маунта.

    «Челси» еще ни разу не проигрывал после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера. В десяти матчах под руководством немецкого специалиста «синие» одержали семь побед и трижды сыграли вничью.

    Конкретно в АПЛ «Челси» сыграл при Тухеле уже восемь матчей, в которых набрал 18 очков.

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    • И еще один мощный факт: «Челси» в десяти предыдущих матчах пропустил лишь два мяча.

    «Эвертон»

    Тем временем «Эвертон» отстает от «Челси» на одно очков. Но, если что, у гостей есть еще игра в запасе.

    Победная серия «Эвертона» в АПЛ составляет уже три матча. В прошлом туре «ириски» выиграли у «Вест Бромвича», а перед этим разобрались с «Ливерпулем» и «Саутгемптоном».

    И как ни странно, в этих играх команда Карло Анчелотти не пропустила ни одного мяча.

    Весьма неплохо, учитывая, что в первой половине февраля «Эвертон» провел невзрачные матчи с «Манчестер Юнайтед», «Фулхэмом» и «Манчестер Сити», в которых в общей сложности позволил соперникам забить восемь мячей.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Эвертон» в девяти последних гостевых матчах АПЛ одержал семь побед и ни разу не проиграл.

    Прогноз и ставка

    На «Челси» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.61, на ничью за 4.30, а на победу «Эвертона» — за 6.65.

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    Успехи «Эвертона» сложно отрицать, но в данном случае, в первую очередь, акцент нужно делать на прогрессе «Челси». Под руководством Тухеля хозяева стали играть в очень прагматичный, надежный футбол.

    Так что гостевая серия «Эвертона» вполне может прерваться на «Стэмфорд Бридж».

    Ставка - победа «Челси» + тотал матча меньше 3,5 за 2.19.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Эвертона» меньше 0,5 за 2.05.

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