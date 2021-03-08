«Челси» сыграет на своем поле с «Эвертоном» в рамках 27-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 марта в Лондоне, начало — в 21:00 мск. «Челси» — «Эвертон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Челси»

«Челси» после 27-ми сыгранных матчей занимает в таблице АПЛ четвертое место. В топ-4 лондонский клуб вернулся как раз на днях после встречи с «Ливерпулем».

«Челси» выиграл на «Энфилде» со счетом 1:0 благодаря классному голу Мэйсона Маунта.

«Челси» еще ни разу не проигрывал после назначения Томаса Тухеля на пост главного тренера. В десяти матчах под руководством немецкого специалиста «синие» одержали семь побед и трижды сыграли вничью.

Конкретно в АПЛ «Челси» сыграл при Тухеле уже восемь матчей, в которых набрал 18 очков.

И еще один мощный факт: «Челси» в десяти предыдущих матчах пропустил лишь два мяча.

«Эвертон»

Тем временем «Эвертон» отстает от «Челси» на одно очков. Но, если что, у гостей есть еще игра в запасе.

Победная серия «Эвертона» в АПЛ составляет уже три матча. В прошлом туре «ириски» выиграли у «Вест Бромвича», а перед этим разобрались с «Ливерпулем» и «Саутгемптоном».

И как ни странно, в этих играх команда Карло Анчелотти не пропустила ни одного мяча.

Весьма неплохо, учитывая, что в первой половине февраля «Эвертон» провел невзрачные матчи с «Манчестер Юнайтед», «Фулхэмом» и «Манчестер Сити», в которых в общей сложности позволил соперникам забить восемь мячей.

Все прогнозы на АПЛ

«Эвертон» в девяти последних гостевых матчах АПЛ одержал семь побед и ни разу не проиграл.

Прогноз и ставка

На «Челси» в этом матче букмекеры предлагают поставить за 1.61, на ничью за 4.30, а на победу «Эвертона» — за 6.65.

Успехи «Эвертона» сложно отрицать, но в данном случае, в первую очередь, акцент нужно делать на прогрессе «Челси». Под руководством Тухеля хозяева стали играть в очень прагматичный, надежный футбол.

Так что гостевая серия «Эвертона» вполне может прерваться на «Стэмфорд Бридж».

Ставка - победа «Челси» + тотал матча меньше 3,5 за 2.19.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Эвертона» меньше 0,5 за 2.05.