«Ювентус» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 26-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 6 марта в Турине, начало — в 22:45 мск. «Ювентус» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ювентус»

«Ювентус» несколько дней назад разгромил на своем поле «Специю» — 3:0. Все три мяча были забиты после 60-й минуты, отличился в том числе и Криштиану Роналду, который продолжает лидировать в гонке бомбардиров.

Благодаря этой победе «Ювентус» по-прежнему находится на третьем месте в таблице Серии А. Только теперь отставание от «Милана» составляет всего лишь четыре очка, при этом у «Старой синьоры» еще есть игра в запасе.

Победна серия «Ювентуса» на своем поле в рамках чемпионата Италии составляет уже шесть матчей, в которых команда Андреа Пирло забила 17 мячей, а пропустила лишь дважды.

У «Ювентуса» лучшая оборона в лиге, в 24-х матчах туринский клуб пропустил 20 мячей.

«Лацио»

Тем временем «Лацио» среди недели должен был сыграть с «Торино», но матч не состоялся из-за вспышки коронавируса у соперника. Скорее всего, туринцам будет присуждено техническое поражение со счетом 0:3.

Перед этим же «Лацио» провел три не самых удачных матча. В середине февраля команда Симоне Индзаги уступила миланскому «Интеру» 1:3. После этого была скромная победа над «Сампдорией», а в прошлые выходные «лациале» потерпели поражение от «Болоньи».

В семи предыдущих матчах на выезде «Лацио» одержал лишь две победы и пропустил 11 мячей. Но среди всех этих результатов была, например, победа над «Аталантой» (3:1).

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Ну и не будем забывать про неприятный матч с «Баварией», в котором «Лацио» уступил со счетом 1:4. Действующий победитель Лиги чемпионов наказал римлян за чересчур авантюрную игру в обороне.

«Ювентус» — «Лацио». Прогноз и ставка

Букмекеры считают, что в этом матче команды, скорее всего, смогут забить как минимум два мяча. На общий тотал больше 2,5 можно поставить за 1.82.

В пяти предыдущих матчах между «Ювентусом» и «Лацио» сыграла ставка на «обе забьют». Кроме того, в четырех случаях был зафиксирован «верх».

Скорее всего, соперники в ближайшем матче тоже не станут жадничать и организуют на двоих не меньше трех результативных атак.

Ставка - обе команды забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.09. «Юве» очень хорош в обороне в последнее время, но матчи против «Лацио» почему-то стали для действующего чемпиона проблемой. Гости наверняка смогут забить хотя бы гол престижа. А, может, и больше.

Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.99.