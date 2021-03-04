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    «Челси» и «Ливерпуль» проведут еще один ужасный матч?

    «Ливерпуль» — «Челси». Прогноз и ставка (к. 3.00) на тоталы в чемпионате Англии по футболу 4 марта 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Челси»
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    «Челси» в семи матчах АПЛ под руководством Томаса Тухеля пропустил лишь два мяча
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле против «Челси» в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 марта на «Энфилде», начало — в 23:15 мск. «Ливерпуль» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Марта 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:15 Челси Челси
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.30
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  • 3.70
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  • 3.00
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» после 26-ти сыгранных матчей находится в таблице АПЛ всего лишь на шестом месте. И сейчас уже нет уверенности даже в том, что «мерсисайдцы» по итогам сезона финишируют в топ-4.

    В прошлом туре «Ливерпуль» прервал ужасную серию поражений, выиграв на выезде у «Шеффилд Юнайтед». Самый обычный матч, в котором пока еще действующий чемпион забил два мяча после грубейших ошибок соперника.

    Перед этим же «Ливерпуль» проиграл четыре матча кряду — «Брайтону», «Манчестер Сити», «Лестеру» и «Эвертон». И что самое удивительное, в трех случаях команда Юргена Клоппа уступила на «Энфилде».

    Календарь и таблица АПЛ

    В целом результаты у «Ливерпуля» просто катастрофические. В 15-ти предыдущих турах «красные» одержали только пять побед. При этом в девяти матчах «Ливерпуль» забивал меньше двух мячей.

    «Челси»

    Тем временем «Челси» до сих пор ни разу не проигрывал с тех пор, как пост главного тренера занял Томас Тухель. Всего лишь за какой-то месяц «Челси» превратился в невероятно прагматичную команду.

    В минувшее воскресенье лондонский клуб сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» — 0:0.

    Один из многочисленных скучнейших матчей между топами АПЛ, по итогам которого можно вспомнить разве что скандальный эпизод с участием Каллума Хадсона-Одои. Полузащитник «Челси» коснулся мяча рукой в собственной штрафной, но арбитр почему-то не стал назначать пенальти.

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    • «Челси» под руководством Тухеля провел в АПЛ уже семь матчей, в которых пропустил лишь два мяча. В обороне лондонцы стали играть заметно лучше, тогда как нападение совсем не впечатляет. Несмотря на мощнейший состав, «Челси» крайне мало забивает.

    Прогноз и ставка на «Ливерпуль» — «Челси»

    Букмекеры предлагают поставить на общий тотал матча больше 2,5 за 1.89. Но глядя на то, сколько мучений в атаке в последнее время и у одних, и у других, рассчитывать на три гола чересчур наивно.

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    Когда «Челси» тренировал Фрэнк Лэмпард, матчи этих команда получались довольно зрелищными. Сейчас же, когда в Лондон приехал прагматичный Тухель, о результативном матче можно даже не мечтать.

    Ставка - общий тотал матча меньше 2,0 за 3.00. Вряд ли в таком матче кто-то будет рисковать. Все-таки это встреча конкурентов за место в топ-4.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал первого тайма меньше 1,0 за 2.08. Если что-то и произойдёт в этой игре, то только на последних минутах.

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