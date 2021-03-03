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    «Милан» и «Удинезе» обменяются голами?

    «Милан» — «Удинезе». Прогноз, ставка (к. 1.70) на футбол, Серия А, 3 марта 2021 года

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    Франк Кесси
    «Милан» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 25-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 3 марта, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 03 Марта 2021 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Удинезе Удинезе
  • Удине
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.00
  • Ставка!
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    «Милан»

    «Милан» проводит довольно успешный сезон. Правда, после сверхуспешного отрезка вплоть до февраля сейчас команда занимает 2 место, имея в своем активе 52 очка.

    Команда атакует не особо результативно, как для одного из лидеров, забив в 24 матчах 47 раз. При этом оборона «россонери» действует не столь успешно — 29 пропущенных мячей.

    В минувшем туре миланцы вновь вернулись в победную обитель. Правда, победа над «Ромой» (1:2) далась слишком дорого: травмировались Анте Ребич и Златан Ибрагимович.

    Все прогнозы на Серию А

    Поединки против «Удинезе» для команды проходят весьма удачно. В пяти последних матчах «Милан» добыл три виктории при одном поражении.

    «Удинезе»

    «Удинезе» в минувшем туре чемпионата добыл стратегически важную викторию. Дома фриуланцы минимально одолели «Фиорентину».

    Сейчас команда занимает 12 место в турнирной таблице с 28 очками в активе. При этом атака «Удинезе» выглядит не лучшим образом: в 24 матчах забито только 26 мячей.

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    • А вот обороняется «Удинезе» явно не лучшим образом. В 24 матчах команда пропустила 33 мяча, что, в принципе, еще не самый худший результат.

    Сейчас отрыв от опасного 18 места составляет 10 очков. Вероятнее всего, «Удинезе» может спать спокойно в аспекте сохранения прописки в Серии А. Да и опыт выживания у команды огромный.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.81, на ничью за 3.65, а на «Удинезе» — за 4.36

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    Хозяева борются за чемпионский титул, но без ряда основных атакующих исполнителей возможности миланцев будут несколько нивелированы.

    Гости привычно ни на что не претендуют, но вполне способны дать бой кому угодно.

    Даже без своих лидеров атака хозяев покажет свою силу, однако миланская оборона вряд ли обойдется без результативной ошибки. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 1.70

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