«Ливерпуль» сыграет на выезде с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 февраля в Шеффилде, начало — в 22:15 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

«Шеффилд Юнайтед», как ни старался, по-прежнему находится на последнем месте. И сейчас уже, пожалуй, можно не рассуждать о шансах команды остаться в элитном дивизионе, нужно говорить честно — их нет.

От спасительной 17-й строчке «Шеффилд Юнайтед» отделяют 14 очков. Это очень много, а тем более сейчас, когда сезон уже давно перевалил за экватор.

О чем говорить, если свою первую победу в чемпионате команда Криса Уайлдера одержала только в январе. После этого было еще два удачных матча, в том числе гостевая победа над «Манчестер Юнайтед». Но развить успех «Шеффилд Юнайтед» не удалось.

Все прогнозы на АПЛ

Перед встречей с «Ливерпулем» хозяева проиграли три матча кряду. Надо признать, клубу из Шеффилда очень часто не везет, но это уже нюансы.

«Ливерпуль»

Тем временем «Ливерпуль» в прошлом туре снова проиграл. На этот раз «Эвертону» — 0:2. «Мерсисайдцы», как обычно, старались доминировать, но их игра в очередной раз не удивила соперника.

Серия поражений «Ливерпуля» в Премьер-лиге составляет уже четыре матча. Более того, команда Юргена Клоппа ни разу не выиграла на шести предыдущих матчах на «Энфилде».

Все эти неудачи отбросили «Ливерпуль» в турнирной таблице на шестое место. И теперь главная интрига заключается в том, сможет ли пока еще действующий чемпион финишировать в топ-4.

Помимо этого, хватает и других неприятностей. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит не менее двух месяцев из-за травмы. Непонятно, будет ли в ближайшем матче играть Алиссон. Несколько дней назад у бразильского гоклипера умер отец. Во всех смыслах ужасный сезон для «Ливерпуля».

Прогноз и ставка

На «Шеффилд Юнайтед» в этом матче можно поставить за 8.60, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Ливерпуля» — за 1.39.

Несмотря на результаты хозяев, «Ливерпуль» ждет тяжелейший матч, в чем нет ни малейших сомнений. Гости находятся в угнетенном состоянии по ряду причин, и это не может не влиять на их игру.

Ставка - обе команды забьют за 1.89.

Кроме того, можно рассмотреть ставку на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.26. Все-таки вероятность того, что «Ливерпуль» забьет на один гол больше, довольно велика.

Еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92. Все самое интересное начнется после перерыва.