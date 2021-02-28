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    Сможет ли «Ливерпуль» прервать ужасную серию в АПЛ?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль». Прогноз, ставка (к. 2.26) на чемпионат Англии по футболу 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»
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    Серия поражений «Ливерпуля» в АПЛ составляет уже четыре матча
    «Ливерпуль» сыграет на выезде с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 28 февраля в Шеффилде, начало — в 22:15 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 28 Февраля 2021 года
    Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •  Шеффилд Юнайтед 22:15 Ливерпуль Ливерпуль
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    «Шеффилд Юнайтед»

    «Шеффилд Юнайтед», как ни старался, по-прежнему находится на последнем месте. И сейчас уже, пожалуй, можно не рассуждать о шансах команды остаться в элитном дивизионе, нужно говорить честно — их нет.

    От спасительной 17-й строчке «Шеффилд Юнайтед» отделяют 14 очков. Это очень много, а тем более сейчас, когда сезон уже давно перевалил за экватор.

    О чем говорить, если свою первую победу в чемпионате команда Криса Уайлдера одержала только в январе. После этого было еще два удачных матча, в том числе гостевая победа над «Манчестер Юнайтед». Но развить успех «Шеффилд Юнайтед» не удалось.

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    Перед встречей с «Ливерпулем» хозяева проиграли три матча кряду. Надо признать, клубу из Шеффилда очень часто не везет, но это уже нюансы.

    «Ливерпуль»

    Тем временем «Ливерпуль» в прошлом туре снова проиграл. На этот раз «Эвертону» — 0:2. «Мерсисайдцы», как обычно, старались доминировать, но их игра в очередной раз не удивила соперника.

    Серия поражений «Ливерпуля» в Премьер-лиге составляет уже четыре матча. Более того, команда Юргена Клоппа ни разу не выиграла на шести предыдущих матчах на «Энфилде».

    Все эти неудачи отбросили «Ливерпуль» в турнирной таблице на шестое место. И теперь главная интрига заключается в том, сможет ли пока еще действующий чемпион финишировать в топ-4.

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    • Помимо этого, хватает и других неприятностей. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон пропустит не менее двух месяцев из-за травмы. Непонятно, будет ли в ближайшем матче играть Алиссон. Несколько дней назад у бразильского гоклипера умер отец. Во всех смыслах ужасный сезон для «Ливерпуля».

    Прогноз и ставка

    На «Шеффилд Юнайтед» в этом матче можно поставить за 8.60, ничью букмекеры предлагают за 5.30, а победу «Ливерпуля» — за 1.39.

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    Несмотря на результаты хозяев, «Ливерпуль» ждет тяжелейший матч, в чем нет ни малейших сомнений. Гости находятся в угнетенном состоянии по ряду причин, и это не может не влиять на их игру.

    Ставка - обе команды забьют за 1.89.

    Кроме того, можно рассмотреть ставку на обе забьют + общий тотал матча больше 2,5 за 2.26. Все-таки вероятность того, что «Ливерпуль» забьет на один гол больше, довольно велика.

    Еще один вариант — ставка на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.92. Все самое интересное начнется после перерыва.

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    Прогноз и ставка на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Ливерпуль» 28.02.2021 в 22:15. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.89.
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