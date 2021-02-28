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    Динамовцы поднажмут во втором тайме?

    «Львов» — «Динамо» Киев. Прогноз, ставка (к. 1.60) на футбол, УПЛ, 28 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Львов» — «Динамо» Киев
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    Виталий Миколенко
    «Львов» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 28 февраля, начало — в 20:30 мск. «Львов» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Львов»

    «Львов» в нынешнем сезоне отчаянно борется за выживание. Сейчас команда занимает 12 место в чемпионате Украины, лишь на 2 очка опережая идущий последним «Минай».

    Виталию Шумскому удалось вдохнуть в коллектив фактически новую жизнь. И теперь «муниципалы» не котируются в виде главного кандидата на вылет.

    В первой встрече в Киеве львовяне дали бой динамовцам, но в итоге, все же, уступили (3:1). Вот и сейчас есть все предпосылки дать бой лидеру чемпионата, особенно с учетом усталости киевлян после матча Лиги Европы.

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    Поединки против киевского «Динамо» для команды складываются — хуже не придумаешь. Все 5 очных встреч львовяне проиграли.

    «Динамо» К

    «Динамо» К в минувшем туре чемпионата Украины потеряло драгоценные очки. Ничья с «Десной» (1:1) вышла очень нервной, однако лидерство в УПЛ осталось за киевлянами.

    Правда, отрыв от «Шахтера» сократился до минимума. Между тем, Мирча Луческу — опытный стратег, преисполненный мотивации привезти чемпионские медали в Киев.

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    • Разумеется, после битвы с «Брюгге» в рамках Лиги Европы Луческу будет вынужден прибегнуть к ротации. У румына есть, из кого выбирать. Например, Богдан Леднев и Владислав Супряга, пытающиеся доказать наставнику свою профпригодность.

    Терять очки в поединках с аутсайдерами для динамовцев — непозволительная роскошь. Вот гости и не должны допустить такого развития событий.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.57, на ничью за 3.20, а на «Львов» — за 7.80

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    «Львов» наверняка будет пытаться сыграть на свежести, однако команде Шумского не хватит класса даже для ничьей.

    Гости в любом кадровом сочетании опасны, и в этом матче рассчитывают исключительно на победу.

    Соперники не будут спешить с атакующими акциями, и, видимо, приберегут голы до второго тайма. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К во 2 тайме с коэффициентом 1.60

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    Прогноз и ставка на матч «Львов» — «Динамо» Киев 28.02.2021 в 20:30. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.60.
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