«Львов»
«Львов» в нынешнем сезоне отчаянно борется за выживание. Сейчас команда занимает 12 место в чемпионате Украины, лишь на 2 очка опережая идущий последним «Минай».
Виталию Шумскому удалось вдохнуть в коллектив фактически новую жизнь. И теперь «муниципалы» не котируются в виде главного кандидата на вылет.
В первой встрече в Киеве львовяне дали бой динамовцам, но в итоге, все же, уступили (3:1). Вот и сейчас есть все предпосылки дать бой лидеру чемпионата, особенно с учетом усталости киевлян после матча Лиги Европы.
Поединки против киевского «Динамо» для команды складываются — хуже не придумаешь. Все 5 очных встреч львовяне проиграли.
«Динамо» К
«Динамо» К в минувшем туре чемпионата Украины потеряло драгоценные очки. Ничья с «Десной» (1:1) вышла очень нервной, однако лидерство в УПЛ осталось за киевлянами.
Правда, отрыв от «Шахтера» сократился до минимума. Между тем, Мирча Луческу — опытный стратег, преисполненный мотивации привезти чемпионские медали в Киев.
Разумеется, после битвы с «Брюгге» в рамках Лиги Европы Луческу будет вынужден прибегнуть к ротации. У румына есть, из кого выбирать. Например, Богдан Леднев и Владислав Супряга, пытающиеся доказать наставнику свою профпригодность.
Терять очки в поединках с аутсайдерами для динамовцев — непозволительная роскошь. Вот гости и не должны допустить такого развития событий.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.57, на ничью за 3.20, а на «Львов» — за 7.80
«Львов» наверняка будет пытаться сыграть на свежести, однако команде Шумского не хватит класса даже для ничьей.
Гости в любом кадровом сочетании опасны, и в этом матче рассчитывают исключительно на победу.
Соперники не будут спешить с атакующими акциями, и, видимо, приберегут голы до второго тайма. Наши прогноз и ставка — Победа «Динамо» К во 2 тайме с коэффициентом 1.60