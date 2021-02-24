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    «Реал» победит «Аталанту» даже без ключевых игроков?

    «Аталанта» — «Реал» Мадрид. Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, 1/8 финала Лиги чемпионов, 24 февраля 2021 года

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    Каземиро
    «Аталанта» сыграет на своем поле с мадридским «Реалом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 февраля в Бергамо, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 24 Февраля 2021 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 23:00 Реал Мадрид Реал Мадрид
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.30
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 3.05
  • Ставка!
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    «Аталанта»

    «Аталанта», судя по всему, подходит к матчам с «Реалом» в очень хорошей форме. Клуб из Бергамо заметно штормило в начале сезона, но постепенно ситуация наладилась.

    На групповом этапе «Аталанта» проиграла только один матч — домашний против «Ливерпуля». Примечательно, что на «Энфилде» команда Джанпьеро Гасперини взяла реванш. Хотя в той игре ни о какой расслабленности «Ливерпуля» не могло быть и речи.

    Также интересно, что «Аталанта» пришла в себя сразу после нашумевшей истории с Алехандро Гомесом. В конце осени клуб отстранил лидера команды после конфликта с Гасперини. Как ни странно, но без Гомеса «Аталанта» не стала хуже играть.

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    У «Аталанты» в последних 20-ти матчах лишь одно поражение. И это тоже не может не впечатлять. В минувшие выходные команда Гасперини разобралась на своем поле с «Наполи» — 4:2.

    «Реал»

    Тем временем «Реал» почти все время находится в обстановке непрекращающегося потока критики. Какой-то повод, конечно же, всегда можно найти, но, если внимательно присмотреться, дела у «Королевского клуба» идут не так уж и плохо.

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    • Например, в минувшие выходные «Реал» сократил отставание от «Атлетико» до трех очков. А ведь еще совсем недавно казалось, что вопрос с чемпионским титулом в Ла Лиге практически решен.

    У «Реала» действительно был непростой период в январе, но текущий месяц команда Зинедина Зидана пока что проводит идеально. В Бергамо «Мадрид» отправился после четырех кряду побед.

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    • И это очень солидная серия, учитывая кадровые проблемы «Реала». В Италию не поехали Эден Азар, Марсело, Серхио Рамос, Федерико Вальверде, Родриго, Дани Карвахаль, Карим Бензема, Эдер Милитао и Альваро Одриосола — все они травмированы.

    Прогноз и ставка

    На «Аталанту» букмекеры предлагают поставить за 2.37, на ничью за 3.72, а на победу «Реала» — за 2.99.

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    Перед первой игрой определить фаворита действительно непросто. С одной стороны «Аталанта», которая в прошлом сезоне едва не ворвалась в полуфинал ЛЧ, и хуже с тех пор она точно не стала, а с другой — «Реал», не самый зрелищный и вдобавок к этому оставшийся без ряда ключевых игроков.

    Но у «Реала» и Зидана есть то, чего нет у «Аталанты», — сумасшедший опыт. И даже без вышеупомянутых игроков состав «Королевского клуба» все равно не выглядит слабым. В воротах Куртуа, в защите Менди, Начо, Варан и Васкес, в середине поля Кроос, Модрич и Каземиро, а в атаке — Жуниао Винисиус, Мариано и Асенсио.

    В общем, «Реал» не проиграет. «Аталанта» попадет в крепкие зидановские сети. Главный тренер «Реала» знает, что нужно делать в подобных матчах.

    Ставка - победа «Реала» с форой (0) за 2.20.

    Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.30. Все самое интересное начнется после перерыва.

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