«Аталанта» сыграет на своем поле с мадридским «Реалом» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 24 февраля в Бергамо, начало — в 23:00 мск. «Аталанта» — «Реал» Мадрид: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аталанта»

«Аталанта», судя по всему, подходит к матчам с «Реалом» в очень хорошей форме. Клуб из Бергамо заметно штормило в начале сезона, но постепенно ситуация наладилась.

На групповом этапе «Аталанта» проиграла только один матч — домашний против «Ливерпуля». Примечательно, что на «Энфилде» команда Джанпьеро Гасперини взяла реванш. Хотя в той игре ни о какой расслабленности «Ливерпуля» не могло быть и речи.

Также интересно, что «Аталанта» пришла в себя сразу после нашумевшей истории с Алехандро Гомесом. В конце осени клуб отстранил лидера команды после конфликта с Гасперини. Как ни странно, но без Гомеса «Аталанта» не стала хуже играть.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

У «Аталанты» в последних 20-ти матчах лишь одно поражение. И это тоже не может не впечатлять. В минувшие выходные команда Гасперини разобралась на своем поле с «Наполи» — 4:2.

«Реал»

Тем временем «Реал» почти все время находится в обстановке непрекращающегося потока критики. Какой-то повод, конечно же, всегда можно найти, но, если внимательно присмотреться, дела у «Королевского клуба» идут не так уж и плохо.

Например, в минувшие выходные «Реал» сократил отставание от «Атлетико» до трех очков. А ведь еще совсем недавно казалось, что вопрос с чемпионским титулом в Ла Лиге практически решен.

У «Реала» действительно был непростой период в январе, но текущий месяц команда Зинедина Зидана пока что проводит идеально. В Бергамо «Мадрид» отправился после четырех кряду побед.

И это очень солидная серия, учитывая кадровые проблемы «Реала». В Италию не поехали Эден Азар, Марсело, Серхио Рамос, Федерико Вальверде, Родриго, Дани Карвахаль, Карим Бензема, Эдер Милитао и Альваро Одриосола — все они травмированы.

Прогноз и ставка

На «Аталанту» букмекеры предлагают поставить за 2.37, на ничью за 3.72, а на победу «Реала» — за 2.99.

Перед первой игрой определить фаворита действительно непросто. С одной стороны «Аталанта», которая в прошлом сезоне едва не ворвалась в полуфинал ЛЧ, и хуже с тех пор она точно не стала, а с другой — «Реал», не самый зрелищный и вдобавок к этому оставшийся без ряда ключевых игроков.

Но у «Реала» и Зидана есть то, чего нет у «Аталанты», — сумасшедший опыт. И даже без вышеупомянутых игроков состав «Королевского клуба» все равно не выглядит слабым. В воротах Куртуа, в защите Менди, Начо, Варан и Васкес, в середине поля Кроос, Модрич и Каземиро, а в атаке — Жуниао Винисиус, Мариано и Асенсио.

В общем, «Реал» не проиграет. «Аталанта» попадет в крепкие зидановские сети. Главный тренер «Реала» знает, что нужно делать в подобных матчах.

Ставка - победа «Реала» с форой (0) за 2.20.

Также можно рассмотреть ставку на ничью по итогам первого тайма за 2.30. Все самое интересное начнется после перерыва.