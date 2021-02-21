В воскресенье, 21 февраля, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 46 очков.

«Красные дьяволы» в нынешнем сезоне одержали 13 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

В февральских матчах манкунианцы эффектно разгромили «Саутгемптон» (9:0), а также разошлись миром с «Эвертоном» (3:3) и «Вест Бромвичем» (1:1).

Календарь и таблица АПЛ

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы подопечные Уле Гуннара Сульшера разгромили испанский «Реал Сосьедад» (4:0).

После травм у «Манчестер Юнайтед» восстанавливаются Фил Джонс, Поль Погба, Эдинсон Кавани и Донни ван де Бек.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 25 баллами.

На счету команды Стива Брюса семь побед, четыре ничьи и 13 поражений в 24 сыгранных турах.

«Сороки» в этом месяце уступили «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (0:2), а также обыграли «Саутгемптон» (3:2).

У «Ньюкасла» травмы залечивают Хавьер Манкильо, Каллум Уилсон, Фабиан Шер и Федерико Фернандес.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.28, победа «Ньюкасла» — 11.50, ничья — 6.00.

Несмотря на второе место в турнирной таблице, «красных дьяволов» трудно назвать стабильной командой, и все же подопечные Сульшера стараются сильно не отставать от «Манчестер Сити».

Манкунианцы не проигрывали в 17 из 19 последних матчей, что говорит об их неуступчивости. В то же время «сороки» проиграли восемь из десяти недавних встреч, а это можно назвать признаком кризиса.

Да, в середине недели «красные дьяволы» потратили дополнительные силы на Лигу Европы, но уверенная победа, как нам кажется только добавит им уверенности в АПЛ. Наш прогноз и ставка — «победа "Манчестер Юнайтед" с форой -1,5» за 1.80.

Еще один вариант — «тотал второго тайма больше 1,5» за 1.75. Допускаем, что в первом тайме «Ньюкасл» окажет сопротивление, но после перерыва хозяева на классе должны уверенно побеждать.