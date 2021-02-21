ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Даниил МедведевЧемпионский теннис. Медведев не оставил шансов Циципасу «Каролина»НХЛ. «Флорида» разгромила «Детройт», «Чикаго» проиграл «Каролине» Бруно ФернандешФернандеш теперь создает моменты, даже убегая от мяча. «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад»
  • 00:52
    • «Вулверхэмптон» с минимальным счетом одолел «Лидс»
  • 23:05
    • «Бавария» может уйти на карантин перед матчем ЛЧ с «Лацио»
  • 22:33
    • «Фиорентина» без Кокорина разгромила «Специю»
  • 22:19
    • СМИ: «Тоттенхэм» не уволит Моуринью до конца сезона
  • 21:39
    • «Краснодар» близок к аренде защитника сборной Камеруна
  • 16:28
    • Источник: «Тамбов» продолжит выступление в РПЛ
  • 13:57
    • Медведев обыграл Циципаса и вышел в финал Australian Open
    Все новости спорта

    Пойдет ли возвращение Лиги Европы на пользу «Манчестер Юнайтед»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл». Прогноз, ставка (к. 1.80) на матч чемпионата Англии по футболу 21 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Манчестер Юнайтед Прогнозы на Ньюкасл Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дэниел Джеймс
    В воскресенье, 21 февраля, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Ньюкасл» в рамках 25-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Олд Траффорд», начнется в 22:00 по московскому времени. «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Февраля 2021 года
    Манчестер Юнайтед
  • Манчестер
    •  Манчестер Юнайтед 22:00 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.29
  • X
  • 5.80
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
    •

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на своем счету 46 очков.

    «Красные дьяволы» в нынешнем сезоне одержали 13 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В февральских матчах манкунианцы эффектно разгромили «Саутгемптон» (9:0), а также разошлись миром с «Эвертоном» (3:3) и «Вест Бромвичем» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    В первом матче 1/16 финала Лиги Европы подопечные Уле Гуннара Сульшера разгромили испанский «Реал Сосьедад» (4:0).

    После травм у «Манчестер Юнайтед» восстанавливаются Фил Джонс, Поль Погба, Эдинсон Кавани и Донни ван де Бек.

    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» расположился на 17-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 25 баллами.

    На счету команды Стива Брюса семь побед, четыре ничьи и 13 поражений в 24 сыгранных турах.

  • Фернандеш теперь создает моменты, даже убегая от мяча. «МЮ» разгромил «Реал Сосьедад»
  • Манкунианцы одержали крупную победу в первом матче 1/16 финала
  • Вчера

    • «Сороки» в этом месяце уступили «Кристал Пэлас» (1:2) и «Челси» (0:2), а также обыграли «Саутгемптон» (3:2).

    У «Ньюкасла» травмы залечивают Хавьер Манкильо, Каллум Уилсон, Фабиан Шер и Федерико Фернандес.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.28, победа «Ньюкасла» — 11.50, ничья — 6.00.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Несмотря на второе место в турнирной таблице, «красных дьяволов» трудно назвать стабильной командой, и все же подопечные Сульшера стараются сильно не отставать от «Манчестер Сити».

    Манкунианцы не проигрывали в 17 из 19 последних матчей, что говорит об их неуступчивости. В то же время «сороки» проиграли восемь из десяти недавних встреч, а это можно назвать признаком кризиса.

    Да, в середине недели «красные дьяволы» потратили дополнительные силы на Лигу Европы, но уверенная победа, как нам кажется только добавит им уверенности в АПЛ. Наш прогноз и ставка — «победа "Манчестер Юнайтед" с форой -1,5» за 1.80.

    Еще один вариант — «тотал второго тайма больше 1,5» за 1.75. Допускаем, что в первом тайме «Ньюкасл» окажет сопротивление, но после перерыва хозяева на классе должны уверенно побеждать.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.82
  • Прогноз на матч Брэди — Осака
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Мариуполь — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Зенит — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Йокерит — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Лацио — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.73
  • Прогноз на матч Кельн — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Боруссия М — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Бернли — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Норвич — Ротерхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эспаньол — Сабадель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Килиан Мбаппе
  • Камбэка не будет. Мбаппе затмил Месси и похоронил «Барселону»
    • 01:57 17/02/2021     Диего Коста
  • Трансферный дайджест. 9-15 февраля
    • 20:00 15/02/2021     Килиан Мбаппе
  • Историческое событие. «ПСЖ» нокаутировал «Барселону»
    • 12:56 17/02/2021
    Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ньюкасл» 21.02.2021 в 22:00. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе 1.80.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры