В воскресенье, 21 февраля, «Аугсбург» на своей «ВВК Арене» встретится с леверкузинским «Байером» в 22-м туре немецкой Бундеслиги. Начало игры — в 15:30 по мск. «Аугсбург» — «Байер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аугсбург»

По итогам 21 сыгранного тура «Аугсбург» находится на 13 месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 22 очка, что на четыре больше, чем у команды из зоны переходных матчей.

«Фуггеры» переживаю сейчас тяжелые времена. За последние семь встреч первенства они проиграли в шести из них при одной победе, которая состоялась 23 января дома над «Унионом» — 2:1.

После того коллектив уступил в трех играх подряд. Началась эта серия с фиаско в Дортмунде от «Боруссии» (1:3), затем были поражения от «Вольфсбурга» (0:2) и «Лейпцига» (1:2) в гостях.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своем поле «Аугсбург» набрал 11 очков из 22, выиграв три встречи при двух мировых результатах и шести поражениях, разница забитых и пропущенных — 11:19.

«Байер»

«Байер» в этом сезоне ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Сейчас «аптекари» с 36 баллами идут на пятом месте в Бундеслиге, отставая от топ-4 всего на три пункта.

Несколько дней тому назад леверкузенцы были повержены в Швейцарии «Янг Бойз» со счетом 3:4 в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. Это стало для них четвертым фиаско за последние шесть игр во всех турнирах.

Еще «фармацевты» выдали в этом отрезке два положительных результата — разгромили дома «Штутгарт» (5:2) и расписали мировую с «Майнцем» (2:2) в родных стенах в минувшем игровом дне, выигрывая в этом поединке до 88-й минуты.

Вне родных стен в текущем розыгрыше Бундеслиги «Бейер» разжился 17 очками из 36. Команда выиграла пять игр, дважды сыграла вничью и трижды уступала, разница мячей — 16:8.

«Байер» выиграл у «Аугсбурга» в пяти последних встречах. В первом круге этого первенства «аптекари» дома победили со счетом 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Байера» — 1.72, победа «Аугсбурга» — 5.50, ничья — 4.00.

После непростого поединка в Швейцарии, не исключаем, что «Баейр» может потерять очки с «Аугсбургом», который к тому же будет стараться прервать проигрышную серию в играх с «аптекарями». Наша ставка на эту игру — 1Х.