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    Сдержит ли «Дортмунд» «Севилью»?

    «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд. Ставка на тоталы (к. 1.85) в матче Лиги чемпионов 17 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд
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    «Севилья» выиграла девять прошлых матчей
    В среду, 17 февраля, «Севилья» сыграет на своем поле с «Боруссией» Дортмунд в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч на «Санчес Писхуан» в Севилье начнется в 23:00 мск. «Севилья» — «Боруссия» Дортмунд: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 17 Февраля 2021 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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  • Ставка!
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    «Севилья»

    «Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе E. Команда уступила первую строчку «Челси», опередив «Ренн» и «Краснодар».

    На первой стадии основной сетки турнира «рохибланкос» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Единственные матчи, которые не были выиграны — против «Челси» (0:0 и 1:1).

    Сейчас у коллектива победная серия из девяти поединков во всех турнирах (семь — без пропущенных мячей) и четвертое место в Примере. В предыдущий раз он потерпел поражение от «Атлетико» (0:2) 12 января.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    В прошлом сезоне подопечные Юлена Лопетеги не выступали в Лиге чемпионов, но зато завоевали Лигу Европы, чем доказали свой класс.

    «Боруссия» Дортмунд

    «Дортмунд» стал участником плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе в подгруппе F, где ему удалось обойти «Зенит», «Брюгге» и «Лацио».

    На данной стадии турнира «Боруссия» одержала четыре победы, один раз проиграла и один раз сыграла вничью. Единственное поражение им нанесла «Лацио» (1:3), а ничья зафиксирована в другой игре с римлянами (1:1).

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    • Сейчас у «черно-желтых» не лучшие времена, отличаясь нестабильностью. В семи предыдущих матчах во всех турнирах они одержали лишь две победы.

    Вместе с тем, клуб проиграл сразу три поединка во всех турнирах. Такие результаты привели к тому, что коллектив опустился на шестую строчку.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.

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    Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.

    Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

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