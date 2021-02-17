«Севилья»
«Севилья» вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов со второго места в группе E. Команда уступила первую строчку «Челси», опередив «Ренн» и «Краснодар».
На первой стадии основной сетки турнира «рохибланкос» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Единственные матчи, которые не были выиграны — против «Челси» (0:0 и 1:1).
Сейчас у коллектива победная серия из девяти поединков во всех турнирах (семь — без пропущенных мячей) и четвертое место в Примере. В предыдущий раз он потерпел поражение от «Атлетико» (0:2) 12 января.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
В прошлом сезоне подопечные Юлена Лопетеги не выступали в Лиге чемпионов, но зато завоевали Лигу Европы, чем доказали свой класс.
«Боруссия» Дортмунд
«Дортмунд» стал участником плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе в подгруппе F, где ему удалось обойти «Зенит», «Брюгге» и «Лацио».
На данной стадии турнира «Боруссия» одержала четыре победы, один раз проиграла и один раз сыграла вничью. Единственное поражение им нанесла «Лацио» (1:3), а ничья зафиксирована в другой игре с римлянами (1:1).
Сейчас у «черно-желтых» не лучшие времена, отличаясь нестабильностью. В семи предыдущих матчах во всех турнирах они одержали лишь две победы.
Вместе с тем, клуб проиграл сразу три поединка во всех турнирах. Такие результаты привели к тому, что коллектив опустился на шестую строчку.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,37.
Успех гостей оценивается в 3,00, тогда как ничья — в 3,40.
Наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.