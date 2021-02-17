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    «Ман Сити» продолжит победную серию матчей с «Эвертоном»

    «Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз, ставка (к. 1.81) на футбол, АПЛ, 17 февраля 2021 года

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    «Манчестер Сити»
    В рамках перенесенного матча 16 тура чемпионата Англии «Эвертон» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити». Матч пройдет 17 февраля на «Гудисон Парк», начало — в 23:15 мск. «Эвертон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Февраля 2021 года
    Эвертон
  • Ливерпуль
    •  Эвертон 23:15 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.80
  • X
  • 5.25
  • 2
  • 1.38
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    «Ириски» в конце января поделили очки с «Лестером» (1:1) и на своем поле уступили «Ньюкаслу» (0:2).

    Затем «Эвертон» на выезде победил «Лидс» (2:1) и спасся от поражения в выездном матче с «МЮ», сравняв счет на пятой добавленной минуте — 3:3.

    В последних матчах подопечные Карло Анчелотти в 1/8 финала Кубка Англии одолели в экстра тайме «Тоттенхэм» (5:4), а вот домашний матч АПЛ с «Фулхэмом» проиграли 0:2.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 22 матчей АПЛ «Эвертон» с 37 очками на 7-м месте. Разница мячей 34-30, 13 голов забил Доминик Кэлверт-Льюин.

    «Манчестер Сити»

    «Ман Сити» побеждает уже 16 матчей подряд во всех турнирах. В конце января были обыграны в рамках АПЛ «Вест Бромвич» (0:5) на выезде и «Шеффилд» дома.

    Затем горожане на выезде расправились сначала с «Бернли» (2:0), а потом и с действующим чемпионом «Ливерпулем» (4:1).

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    • В последних матчах подопечные Пепа Гвардиолы вышли в четвертьфинал Кубка Англии, выбив «Суонси»(3:1) на выезде, а затем дома разгромили «Тоттенхэм» (3:0) в матче АПЛ.

    После 23 матчей АПЛ «Манчестер Сити» с 53 очками уверенно лидирует в таблице. Разница мячей 46-14, 11 голов забил Илкай Гюндоган.

    Прогноз и ставки

    На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 8.20, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Манчестер Сити» — 1.36.

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    В прошлом сезоне «Ман Сити» дважды победил «Эвертон»: со счетом 2:1 на выезде и 3:1 дома. «Горожане» выиграли 5 последних матчей с «ирисками».

    «Ман Сити» потерпел последнее поражение в ноябре прошлого года. Команда Гвардиолы набрала такой ход, что мы прогнозируем выездную победу «Ман Сити».

    Матч будет результативным. Интересен вариант для ставок «обе забьют» за 1.90 и ТБ 2,5 за 1.62.

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