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    «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставка (к. 3.10) на футбол, АПЛ, 14 февраля 2021 года

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    В 24 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Сент Мэри» 14 февраля. Начало встречи — в 15:00 мск. «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 14 Февраля 2021 года
    Саутгемптон
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    •  Саутгемптон 15:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» в минувшем туре снова уступил. Причем поражение от «Ньюкасла» (3:2) стало для «святых» четвертым кряду.

    Сейчас команда занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ с 29 очками в активе. Причем совсем недавно «святые» ошеломили футбольную общественность сверхразгромным поражением от «Манчестер Юнайтед» (9:0).

    Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли сможет побороться за самые высокие места. Похоже, «святые» будут рады банальному попаданию в первую десятку АПЛ.

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    Подопечные Хазенхюттля провели матч с грядущим соперником буквально на этой неделе в 1/8 финала Кубка Англии. На выезде они победили 2:0.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне обитает в районе экватора турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 14 место.

    Команда атакует не очень результативно — 23 гола в 23 матчах. При этом и пропускает многовато — 31 гол.

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    • В минувшем туре «Вулверхэмптон» оказал серьезное сопротивление «Лестеру». Правда, голов соперники так и не забили (0:0).

    Поражение от «Святых» в 1/8 финала Кубка Англии еще раз подтвердил их не лучшую форму в последнее время — одна победа в пяти предыдущих матчах во всех турнирах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

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    Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в те же 3,10.

    Наши прогноз и ставка — «Саутгемптон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.

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