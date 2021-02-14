В 24 туре английской Премьер-лиги «Саутгемптон» будет принимать «Вулверхэмптон». Игра пройдет на стадионе «Сент Мэри» 14 февраля. Начало встречи — в 15:00 мск. «Саутгемптон» — «Вулверхэмптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

«Саутгемптон» в минувшем туре снова уступил. Причем поражение от «Ньюкасла» (3:2) стало для «святых» четвертым кряду.

Сейчас команда занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ с 29 очками в активе. Причем совсем недавно «святые» ошеломили футбольную общественность сверхразгромным поражением от «Манчестер Юнайтед» (9:0).

Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли сможет побороться за самые высокие места. Похоже, «святые» будут рады банальному попаданию в первую десятку АПЛ.

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Подопечные Хазенхюттля провели матч с грядущим соперником буквально на этой неделе в 1/8 финала Кубка Англии. На выезде они победили 2:0.

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне обитает в районе экватора турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 14 место.

Команда атакует не очень результативно — 23 гола в 23 матчах. При этом и пропускает многовато — 31 гол.

В минувшем туре «Вулверхэмптон» оказал серьезное сопротивление «Лестеру». Правда, голов соперники так и не забили (0:0).

Поражение от «Святых» в 1/8 финала Кубка Англии еще раз подтвердил их не лучшую форму в последнее время — одна победа в пяти предыдущих матчах во всех турнирах.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.

Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в те же 3,10.

Наши прогноз и ставка — «Саутгемптон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.