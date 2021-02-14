«Саутгемптон»
«Саутгемптон» в минувшем туре снова уступил. Причем поражение от «Ньюкасла» (3:2) стало для «святых» четвертым кряду.
Сейчас команда занимает 12 место в турнирной таблице АПЛ с 29 очками в активе. Причем совсем недавно «святые» ошеломили футбольную общественность сверхразгромным поражением от «Манчестер Юнайтед» (9:0).
Этот клуб в нынешнем сезоне вряд ли сможет побороться за самые высокие места. Похоже, «святые» будут рады банальному попаданию в первую десятку АПЛ.
Подопечные Хазенхюттля провели матч с грядущим соперником буквально на этой неделе в 1/8 финала Кубка Англии. На выезде они победили 2:0.
«Вулверхэмптон»
«Вулверхэмптон» в нынешнем сезоне обитает в районе экватора турнирной таблицы АПЛ. Сейчас команда занимает вполне подобающее 14 место.
Команда атакует не очень результативно — 23 гола в 23 матчах. При этом и пропускает многовато — 31 гол.
В минувшем туре «Вулверхэмптон» оказал серьезное сопротивление «Лестеру». Правда, голов соперники так и не забили (0:0).
Поражение от «Святых» в 1/8 финала Кубка Англии еще раз подтвердил их не лучшую форму в последнее время — одна победа в пяти предыдущих матчах во всех турнирах.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,45.
Успех гостей оценивается в 3,10, тогда как ничья — в те же 3,10.
Наши прогноз и ставка — «Саутгемптон» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 3,10.