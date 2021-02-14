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    «Орлы» не выпадут из топ-4?

    «Айнтрахт» — «Кельн». Прогноз и ставка (к. 1.82) на футбол, чемпионат Германии, 14 февраля 2021 года

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    «Айнтрахт»
    В 21-м туре первой франкфуртский «Айнтрахт» 14 февраля дома сыграет с «Кельном». Начало игры — в 17:30 по мск. «Айнтрахт» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Февраля 2021 года
    Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
    •  Айнтрахт Ф 17:30 Кёльн Кёльн
  • Кёльн
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 4.20
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    «Айнтрахт»

    У «Айнтрахта» на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия в рамках первой Бундеслиги. Последний раз он терпел фиаско в первенстве 11 декабря, уступив тогда в гостях «Вольфсбургу» (1:2).

    После того коллектив из Франкфурта дважды играл вничью и семь игр выиграл, три из которых пришлись на минувшие три тура: в гостях над «Арминией» (5:1) и «Хоффенхаймом» (3:1), а также на своей территории над «Гертой» (3:1).

    В турнирной таблице первой Бундеслиги «орлы» с 36 набранными очками разместились на четвертой позиции, опережая пятую строку всего лишь на один пункт.

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    В родных стенах «Айнтрахт» в текущем первенстве еще не проигрывал, выиграв четыре встречи при пяти мировых исходах, разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 17:11.

    «Кельн»

    «Кельн» перед стартом данного тура идет на 14 месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 21 набранное очко, оторвавшись на четыре балла от опасной строки.

    В прошлое выходные «козлы» обыграли на выезде гладбахскую «Боруссию» со счетом 2:1, а игровым днем ранее у себя дома переиграли «Арминию» (3:1). Всего за последние четыре игры первенства три из них они выиграли.

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    • А перед этой серией коллектив не мог выиграть на протяжении пяти матчей чемпионата страны, трижды уступив в них и дважды поделив очки с оппонентами. При этом в этой серии он даже не забивал.

    На выезде «Кельн» пока играет лучше, чем дома, набрав 15 очков из 21 общих. Коллектив выиграл четыре игры при трех ничьих и таком же количестве поражений, разница мячей — 9:14.

    В первом круге эти команды расписали мировую (1:1), а в прошлом сезоне «Кельн» в играх с «Айнтрахтом» набрал четыре очка, победив 4:2 в гостях и сыграв 1:1 дома.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 1.52.

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    На викторию «Кельна» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.64.

    Хотя «Кельн» и выиграл последние две встречи, но против великолепного «Айнтрахта» у него мало шансов. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-1).

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