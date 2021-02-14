В 21-м туре первой франкфуртский «Айнтрахт» 14 февраля дома сыграет с «Кельном». Начало игры — в 17:30 по мск. «Айнтрахт» — «Кельн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Айнтрахт»

У «Айнтрахта» на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия в рамках первой Бундеслиги. Последний раз он терпел фиаско в первенстве 11 декабря, уступив тогда в гостях «Вольфсбургу» (1:2).

После того коллектив из Франкфурта дважды играл вничью и семь игр выиграл, три из которых пришлись на минувшие три тура: в гостях над «Арминией» (5:1) и «Хоффенхаймом» (3:1), а также на своей территории над «Гертой» (3:1).

В турнирной таблице первой Бундеслиги «орлы» с 36 набранными очками разместились на четвертой позиции, опережая пятую строку всего лишь на один пункт.

Все прогнозы на Бундеслигу

В родных стенах «Айнтрахт» в текущем первенстве еще не проигрывал, выиграв четыре встречи при пяти мировых исходах, разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 17:11.

«Кельн»

«Кельн» перед стартом данного тура идет на 14 месте в турнирной таблице Бундеслиги, имея в своем активе 21 набранное очко, оторвавшись на четыре балла от опасной строки.

В прошлое выходные «козлы» обыграли на выезде гладбахскую «Боруссию» со счетом 2:1, а игровым днем ранее у себя дома переиграли «Арминию» (3:1). Всего за последние четыре игры первенства три из них они выиграли.

А перед этой серией коллектив не мог выиграть на протяжении пяти матчей чемпионата страны, трижды уступив в них и дважды поделив очки с оппонентами. При этом в этой серии он даже не забивал.

На выезде «Кельн» пока играет лучше, чем дома, набрав 15 очков из 21 общих. Коллектив выиграл четыре игры при трех ничьих и таком же количестве поражений, разница мячей — 9:14.

В первом круге эти команды расписали мировую (1:1), а в прошлом сезоне «Кельн» в играх с «Айнтрахтом» набрал четыре очка, победив 4:2 в гостях и сыграв 1:1 дома.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Айнтрахта» предлагают — 1.52.

На викторию «Кельна» дают — 7.10, ничья оценена — в 4.64.

Хотя «Кельн» и выиграл последние две встречи, но против великолепного «Айнтрахта» у него мало шансов. Наш прогноз и ставка на эту игру — П1 с форой (-1).