«Хераклес» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 23:00 мск. «Хераклес» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Хераклес»

«Хераклес» по привычке обитает в середине турнирной таблицы. 10 место с 28 очками — вполне пристойная диспозиция.

В минувшем туре «Хераклес» на выезде переиграл «Фортуну» (0:1). Причем до того команда, тоже минимально, одолела «Гронинген».

Атака команды явно не показывает максимальной эффективности. Забито только 24 гола в 21 поединке. Маловато…

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С амстердамцами «Хераклес» играет довольно прилично. Все-таки 2 победы в последних 5 матчах при двух поражениях — достойный показатель, учитывая класс «Аякса».

«Аякс»

«Аякс» в минувшем туре на выезде разнес в клочья крепкого соперника. «АЗ Алкмар» был показательно бит, причем в своем же логове (0:3).

Лидерство амстердамцев сомнениям не подвергается. 50 набранных очков в 20 матчах — шикарный результат, да и отрыв от 2 места довольно весомый — 4 очка с матчем в запасе.

Команда забивает, словно стреляет из хорошо смазанного пулемета — 66 точных выстрелов в 20 встречах. Оборона при этом надежна — всего 15 пропущенных мячей.

«Аякс» имеет приятную серию из шести побед кряду. Да и вообще, в первом круге команда разнесла «Хераклес» со счетом 5:0.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.33, на ничью за 5.80, а на «Хераклес» — за 8.20

Хозяева довольно удачно играют с «Аяксом», да и вообще, способны на сенсацию.

«Аякс» сейчас в неплохой форме, и явно постарается продлить свою победную серию.

Гости снимают скальп за скальпом, вот и в этом матче будут активничать в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» во 2 тайме с коэффициентом 1.60