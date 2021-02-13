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    «Аякс» дожмет «Хераклес» после перерыва?

    «Хераклес» — «Аякс». Прогноз и ставка (к. 1.60) на матч чемпионата Нидерландов по футболу 13 февраля 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Хераклес» — «Аякс»
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    Дэви Классен
    «Хераклес» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 23:00 мск. «Хераклес» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 13 Февраля 2021 года
    Хераклес
  • Нидерланды. Эредивизия
    •  Хераклес 20:45 Аякс Аякс
  • Амстердам
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 8.40
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 1.32
  • Ставка!
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    «Хераклес»

    «Хераклес» по привычке обитает в середине турнирной таблицы. 10 место с 28 очками — вполне пристойная диспозиция.

    В минувшем туре «Хераклес» на выезде переиграл «Фортуну» (0:1). Причем до того команда, тоже минимально, одолела «Гронинген».

    Атака команды явно не показывает максимальной эффективности. Забито только 24 гола в 21 поединке. Маловато…

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    С амстердамцами «Хераклес» играет довольно прилично. Все-таки 2 победы в последних 5 матчах при двух поражениях — достойный показатель, учитывая класс «Аякса».

    «Аякс»

    «Аякс» в минувшем туре на выезде разнес в клочья крепкого соперника. «АЗ Алкмар» был показательно бит, причем в своем же логове (0:3).

    Лидерство амстердамцев сомнениям не подвергается. 50 набранных очков в 20 матчах — шикарный результат, да и отрыв от 2 места довольно весомый — 4 очка с матчем в запасе.

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    • Команда забивает, словно стреляет из хорошо смазанного пулемета — 66 точных выстрелов в 20 встречах. Оборона при этом надежна — всего 15 пропущенных мячей.

    «Аякс» имеет приятную серию из шести побед кряду. Да и вообще, в первом круге команда разнесла «Хераклес» со счетом 5:0.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.33, на ничью за 5.80, а на «Хераклес» — за 8.20

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    Хозяева довольно удачно играют с «Аяксом», да и вообще, способны на сенсацию.

    «Аякс» сейчас в неплохой форме, и явно постарается продлить свою победную серию.

    Гости снимают скальп за скальпом, вот и в этом матче будут активничать в атаке. Наши прогноз и ставка — Победа «Аякса» во 2 тайме с коэффициентом 1.60

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