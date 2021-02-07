«Лацио» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лацио»

Для «Лацио» нынешний сезон проходит обыденно. Вот и текущее 6 место едва ли может удовлетворить амбиции клуба.

В минувшем туре команда на выезде разобралась с «Аталантой» (1:3). Так что борьба за зону Лиги чемпионов для римлян не закончена.

«Лацио» не так уж активно атакует (35 мячей). И это, заметьте, при наличии в составе блестящего Чиро Иммобиле, на счету которого 13 точных выстрелов.

Календарь и таблица Серии А

«Кальяри» для римлян в последнее время является проходным оппонентом. Свидетельством тому служат 5 побед в 5 последних поединках.

«Кальяри»

«Кальяри» в минувшем туре Серии А добыл один зачетный балл. На сей раз команда на дома расписала мировую с «Сассуоло» (1:1).

Нынешнее 18 место вряд ли может устраивать команду. С 15 набранными очками сардинцы пребывают в зоне вылета, хотя столько же очков имеет идущий на строчку выше «Торино».

«Кальяри» многовато пропускает в свои ворота — 38 мячей в 20 встречах. При этом и атаку сардинцев пассивной не назовешь — 24 результативных удара.

Выезд в Вечный город пропустит Марко Рог. Хорватский форвард, не забивший в чемпионате ни одного мяча, в новом году на поле еще не выходил.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.40, на ничью за 5.30, а на «Кальяри» — за 8.20

Хозяева крайне нестабильны, но наличие в составе Иммобиле делает их шансы на успех предпочтительными.

«Кальяри» борется за выживание, к тому же многовато пропускает в свои ворота.

Слабая оборона гостей вряд ли справится с натиском Иммобиле и компании. При этом лациале наверняка поднажмут после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.85