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    «Лацио» активизируется во втором тайме?

    «Лацио» — «Кальяри». Прогноз и ставка (к. 1.85) на матч Серии А 7 февраля 2021 года

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    «Лацио» — «Кальяри»: прогноз и ставка
    Чиро Иммобиле
    «Лацио» сыграет на своем поле с «Кальяри» в рамках 21-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 7 февраля, начало — в 22:45 мск. «Лацио» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Февраля 2021 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 7.50
  • Ставка!
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    «Лацио»

    Для «Лацио» нынешний сезон проходит обыденно. Вот и текущее 6 место едва ли может удовлетворить амбиции клуба.

    В минувшем туре команда на выезде разобралась с «Аталантой» (1:3). Так что борьба за зону Лиги чемпионов для римлян не закончена.

    «Лацио» не так уж активно атакует (35 мячей). И это, заметьте, при наличии в составе блестящего Чиро Иммобиле, на счету которого 13 точных выстрелов.

    Календарь и таблица Серии А

    «Кальяри» для римлян в последнее время является проходным оппонентом. Свидетельством тому служат 5 побед в 5 последних поединках.

    «Кальяри»

    «Кальяри» в минувшем туре Серии А добыл один зачетный балл. На сей раз команда на дома расписала мировую с «Сассуоло» (1:1).

    Нынешнее 18 место вряд ли может устраивать команду. С 15 набранными очками сардинцы пребывают в зоне вылета, хотя столько же очков имеет идущий на строчку выше «Торино».

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    • «Кальяри» многовато пропускает в свои ворота — 38 мячей в 20 встречах. При этом и атаку сардинцев пассивной не назовешь — 24 результативных удара.

    Выезд в Вечный город пропустит Марко Рог. Хорватский форвард, не забивший в чемпионате ни одного мяча, в новом году на поле еще не выходил.

    Прогноз

    Букмекеры предлагают поставить на «Лацио» за 1.40, на ничью за 5.30, а на «Кальяри» — за 8.20

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    Хозяева крайне нестабильны, но наличие в составе Иммобиле делает их шансы на успех предпочтительными.

    «Кальяри» борется за выживание, к тому же многовато пропускает в свои ворота.

    Слабая оборона гостей вряд ли справится с натиском Иммобиле и компании. При этом лациале наверняка поднажмут после перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.85

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