7 февраля в Стамбуле на «Водафон Парк» «Бешикташ» примет «Коньяспор» в рамках 24-го тура чемпионата Турции по футболу. Поединок начнется в 19:00 по мск. «Бешикташ» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бешикташ»

После ряда неудачным матчей, где «Бешикташ» проиграл дома 1:2 «Трабзонспору» и сыграл вничью 1:1 с «Атальяспором» в гостях, он потерял лидерство в чемпионате.

Перед стартом данного тура «черные орлы» делят второе место с «Галатасараем», имея в активе по 45 очков, находясь на расстоянии трех баллов от первого «Фенербахче».

До этой неудачной серии клуб из Стамбула вышел победителем из восьми игр Суперлиги при одном мировом исходе. В шести из восьми победных встреч он не пропускал.

Все прогнозы на футбол

11 домашних матчей текущего турецкого первенства принесли «Башикташу» восемь викторий, один мировой результат и два фиаско. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 26:7.

«Коньяспор»

«Коньяспор» с 24 очками расположилась вблизи зоны вылета. Сейчас коллектив идет 16 в турнирной таблице, оторвавшись от опасной позиции всего на три балла, правда, имеет игру в запасе.

«Орлы Анатолии» в рамках Суперлиги не могут победить на протяжении последних пяти встреч. Сперва в этом отрезке они проиграли три игры подряд. В гостях они были повержены «Карагюмрюком» (1:2) и «Трабзонспором» (1:3).

В родных стенах уступили «Гезепте» со счетом 2:3. Затем «зелено-белые» расписали мировые по 0:0 с «Антальяспром» и «Генчлербирлиги» на своей территории.

На выезде «Коньяспор» в текущем первенстве разжилась всего двумя победами, еще два раза он сыграл вничью и шесть раз был повержен, разница мячей в этих встречах составляет 10:14.

В первом круге «Коньяспор» дома неожиданно разгромил «Бешикташ» со счетом 4:1, а в прошлом сезоне дважды выиграли стамбульцы — 3:0 и 1:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.53.

На викторию «Коньяспор» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.40.

После ряда неудач, Бешикташ« просто обязан брать три очка в предстоящей игре. Ставим в данном матче на викторию хозяев с форой (-1).