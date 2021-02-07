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    «Черные орлы» вернутся на победный путь?

    «Бешикташ» — «Коньяспор». Прогноз и ставка (к. 1.85) на футбол, чемпионат Турции, 7 февраля 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бешикташ
    «Бешикташ» — «Коньяспор»: прогноз и ставка
    Венсан Абубакар
    7 февраля в Стамбуле на «Водафон Парк» «Бешикташ» примет «Коньяспор» в рамках 24-го тура чемпионата Турции по футболу. Поединок начнется в 19:00 по мск. «Бешикташ» — «Коньяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Турция. Суперлига 07 Февраля 2021 года
    Бешикташ
  • Стамбул
    •  Бешикташ 19:00 Коньяспор Коньяспор
  • Конья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.58
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    «Бешикташ»

    После ряда неудачным матчей, где «Бешикташ» проиграл дома 1:2 «Трабзонспору» и сыграл вничью 1:1 с «Атальяспором» в гостях, он потерял лидерство в чемпионате.

    Перед стартом данного тура «черные орлы» делят второе место с «Галатасараем», имея в активе по 45 очков, находясь на расстоянии трех баллов от первого «Фенербахче».

    До этой неудачной серии клуб из Стамбула вышел победителем из восьми игр Суперлиги при одном мировом исходе. В шести из восьми победных встреч он не пропускал.

    Все прогнозы на футбол

    11 домашних матчей текущего турецкого первенства принесли «Башикташу» восемь викторий, один мировой результат и два фиаско. Разница забитых и пропущенных в этих играх составляет 26:7.

    «Коньяспор»

    «Коньяспор» с 24 очками расположилась вблизи зоны вылета. Сейчас коллектив идет 16 в турнирной таблице, оторвавшись от опасной позиции всего на три балла, правда, имеет игру в запасе.

    «Орлы Анатолии» в рамках Суперлиги не могут победить на протяжении последних пяти встреч. Сперва в этом отрезке они проиграли три игры подряд. В гостях они были повержены «Карагюмрюком» (1:2) и «Трабзонспором» (1:3).

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    • В родных стенах уступили «Гезепте» со счетом 2:3. Затем «зелено-белые» расписали мировые по 0:0 с «Антальяспром» и «Генчлербирлиги» на своей территории.

    На выезде «Коньяспор» в текущем первенстве разжилась всего двумя победами, еще два раза он сыграл вничью и шесть раз был повержен, разница мячей в этих встречах составляет 10:14.

    В первом круге «Коньяспор» дома неожиданно разгромил «Бешикташ» со счетом 4:1, а в прошлом сезоне дважды выиграли стамбульцы — 3:0 и 1:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Бешикташа» предлагают — 1.53.

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    На викторию «Коньяспор» дают — 5.90, ничья оценена — в 4.40.

    После ряда неудач, Бешикташ« просто обязан брать три очка в предстоящей игре. Ставим в данном матче на викторию хозяев с форой (-1).

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