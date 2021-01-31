В воскресенье, 31 января, в 20-го тура итальянской Серии А «Специя» на своем поле сыграет с «Удинезе». Поединок начнется в 14:30 по мск. «Специя» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Специя» имеет в своей копилке 18 баллов, с которыми находится на 15 месте в турнирной таблице Серии А, оторвавшись от зоны вылета всего лишь на четыре пункта.

К предстоящему поединку «орлята» подходят после гостевого поражения от «Ромы» со счетом 3:4, где они на 90-й минуте сделали 3:3, но на второй компенсированной минуте пропустили четвертый мяч.

Перед этим дебютант элитного дивизиона провел три подряд матча без поражений, выиграв две встречи при одном ничейном результате. Накануне же коллектив вылетел из Кубка Италии, проиграв в гостях «Наполи» — 2:4.

Календарь и таблица Серии А

В родных стенах в текущем первенстве «Специя» добилась только одной виктории при трех мировых и пяти фиаско. Разница мячей в этих играх составляет 10:18.

«Удинезе»

У «Удинезе» в копилке находится такое же количество набранных пунктов, но команда идет на строку выше из-за лучших дополнительных показателей.

В прошлом туре первенства «фриульцы» отобрали очки у одного из лидеров Серии А «Интера», сыграв с миланцами вничью на своей территории со счетом 0:0.

Но в тоже время этой мировой «маленькие зебры» продлили свою безвыигрышную серию, в которой было пять ничьих и четыре фиаско. Перед игрой с «нерадзурри» клуб из Удине смог устоять дома против крепкой «Аталанты» — 1:1.

На выезде «Удинезе» в этом чемпионате Италии пока добился двух выигрышей, три раза сыграл вничью и четыре раза уходил с поля ни с чем, разница забитых и пропущенных — 13:16.

В первом круге «Специя» в гостях взяла верх над «Удинезе» со счетом 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Удинезе» — 2.15, победа «Специи» — 4.12, ничья — 3.24.

Считаем, что шансы «Специи» букмекерами в этой игре явно недооценены, поэтому рекомендуем в данном поединке ставить на 1Х.