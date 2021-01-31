«АЗ Алкмар» сыграет на своем поле с «Аяксом» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 31 января, начало — в 18:45 мск. «АЗ Алкмар» — «Аякс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» нынешний сезон проводит, в целом, на своем уровне. Команда пребывает рядом с лидерами — 4 место.

Вот только пропускает команда многовато. В 19 матчах пропущено уже 28 мячей. С такими показателями за чемпионство не поборешься.

В минувшем туре «АЗ Алкмар» дома сенсационно проиграл «Утрехту». Поражение получилось крайне обидным, хоть и было минимальным.

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«Аякс» для клуба из Алкмара является вполне удобным оппонентом. В пяти последних матчах команда выиграла трижды при двух поражениях.

«Аякс»

«Аякс» в последнем выездном туре одолел «Фортуну» (1:2), а затем дома — «Виллем II» (3:1). Причем до того амстердамцы еще и прошли дальше в Кубке страны, минимально обыграв… «АЗ Алкмар».

Даже без ушедшего в «Шальке» Хунтелара атака амстердамцев сносит всех и вся на своем пути.

«Аякс» по праву лидирует в чемпионате. Команда явно собирается обеспечить максимально комфортный отрыв от главного преследователя ПСВ, для чего нужно выигрывать в этом поединке.

Наверняка в этом матче без голов не обойдется. Похоже, взятия ворот соперники приберегут уже на второй тайм.

Прогноз

Букмекеры предлагают поставить на «Аякс» за 1.89, на ничью за 4.10, а на «АЗ Алкмар» — за 3.66

Хозяева довольно удачно играют с амстердамцами, к тому же попытаются взять реванш за вылет из Кубка страны.

«Аякс» сейчас неудержим, и вряд ли испытает трудности в этом поединке. Как минимум, в плане забитых мячей.

Гости снимают скальп за скальпом, вот и в этом матче будут активничать в атаке. Наши прогноз и ставка — Тотал 2-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 1.76