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    В четвертьфинал шагнет «Вальядолид»

    «Вальядолид» — «Леванте». Прогноз и ставка (к. 1.64) на Кубок Испании по футболу 26 января 2021 года

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    «Вальядолид» — «Леванте»: прогноз и ставка
    Жорди Масип
    «Вальядолид» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 26 января, начало — в 21:00 мск. «Вальядолид» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 26 Января 2021 года
    Вальядолид
  • Вальядолид
    •  Вальядолид 21:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.25
  • Ставка!
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    «Вальядолид»

    «Вальядолид» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда привычно сражается за сохранение прописки в Примере.

    Но самое интересное, что свой последний поединок в чемпионате команда проводила с «Леванте». Тот матч завершился боевым паритетом 2:2.

    Правда, свидания с левантийцами для «Вальядолида» чаще всего становятся разочарованием. Из 5 последних матчей команда не добились ни единой победы — два поражения при трех ничьих.

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    Вот только Кубок — всегда отдельная история. Здесь есть шикарный шанс улучшить статистику противостояний с левантийцами. Да и родные помогут.

    «Леванте»

    «Леванте» в нынешнем чемпионате Испании вполне может побороться за еврокубки. Нынешнее 10 место — неплохая диспозиция.

    Интересно, что забивает команда примерно с той же частотой, с которой пропускает в свои ворота. В 19 матчах «Леванте» разжился 27 голами, пропустив на гол больше.

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    • В этом матче тренерский штаб «Леванте» вполне может пойти на кадровые эксперименты. И такое решение видится вполне логичным, особенно с учетом перспективного турнирного положения команды.

    Гости едва ли будут надрываться. Впрочем, за здорово живешь, путевку в четвертьфинал отдавать не собираются.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Вальядолид» за 2.60, на ничью за 3.20, а на «Леванте» — за 2.80

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    Хозяева не блещут в Примере, зато в Кубке могут пробраться довольно далеко.

    «Леванте» наверняка сконцентрируется на борьбе за еврокубковое место в Примере, так что вполне может пожертвовать Кубком.

    В матче примерно равных по классу соперников многое решит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Проход «Вальядолида» с коэффициентом 1.64

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