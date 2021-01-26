«Вальядолид»
«Вальядолид» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда привычно сражается за сохранение прописки в Примере.
Но самое интересное, что свой последний поединок в чемпионате команда проводила с «Леванте». Тот матч завершился боевым паритетом 2:2.
Правда, свидания с левантийцами для «Вальядолида» чаще всего становятся разочарованием. Из 5 последних матчей команда не добились ни единой победы — два поражения при трех ничьих.
Вот только Кубок — всегда отдельная история. Здесь есть шикарный шанс улучшить статистику противостояний с левантийцами. Да и родные помогут.
«Леванте»
«Леванте» в нынешнем чемпионате Испании вполне может побороться за еврокубки. Нынешнее 10 место — неплохая диспозиция.
Интересно, что забивает команда примерно с той же частотой, с которой пропускает в свои ворота. В 19 матчах «Леванте» разжился 27 голами, пропустив на гол больше.
В этом матче тренерский штаб «Леванте» вполне может пойти на кадровые эксперименты. И такое решение видится вполне логичным, особенно с учетом перспективного турнирного положения команды.
Гости едва ли будут надрываться. Впрочем, за здорово живешь, путевку в четвертьфинал отдавать не собираются.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Вальядолид» за 2.60, на ничью за 3.20, а на «Леванте» — за 2.80
Хозяева не блещут в Примере, зато в Кубке могут пробраться довольно далеко.
«Леванте» наверняка сконцентрируется на борьбе за еврокубковое место в Примере, так что вполне может пожертвовать Кубком.
В матче примерно равных по классу соперников многое решит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Проход «Вальядолида» с коэффициентом 1.64