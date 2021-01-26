«Вальядолид» сыграет на своем поле с «Леванте» в рамках 1/8 финала Кубка Испании. Матч пройдет 26 января, начало — в 21:00 мск. «Вальядолид» — «Леванте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вальядолид»

«Вальядолид» нынешний сезон проводит в своем стиле. Команда привычно сражается за сохранение прописки в Примере.

Но самое интересное, что свой последний поединок в чемпионате команда проводила с «Леванте». Тот матч завершился боевым паритетом 2:2.

Правда, свидания с левантийцами для «Вальядолида» чаще всего становятся разочарованием. Из 5 последних матчей команда не добились ни единой победы — два поражения при трех ничьих.

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Вот только Кубок — всегда отдельная история. Здесь есть шикарный шанс улучшить статистику противостояний с левантийцами. Да и родные помогут.

«Леванте»

«Леванте» в нынешнем чемпионате Испании вполне может побороться за еврокубки. Нынешнее 10 место — неплохая диспозиция.

Интересно, что забивает команда примерно с той же частотой, с которой пропускает в свои ворота. В 19 матчах «Леванте» разжился 27 голами, пропустив на гол больше.

В этом матче тренерский штаб «Леванте» вполне может пойти на кадровые эксперименты. И такое решение видится вполне логичным, особенно с учетом перспективного турнирного положения команды.

Гости едва ли будут надрываться. Впрочем, за здорово живешь, путевку в четвертьфинал отдавать не собираются.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Вальядолид» за 2.60, на ничью за 3.20, а на «Леванте» — за 2.80

Хозяева не блещут в Примере, зато в Кубке могут пробраться довольно далеко.

«Леванте» наверняка сконцентрируется на борьбе за еврокубковое место в Примере, так что вполне может пожертвовать Кубком.

В матче примерно равных по классу соперников многое решит фактор своего поля. Наши прогноз и ставка — Проход «Вальядолида» с коэффициентом 1.64