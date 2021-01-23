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    Лидеры Сегунды будут скупы на голы?

    «Райо Вальекано» — «Мальорка». Прогноз и ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Испании 23 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Райо Вальекано» — «Мальорка»
    Футболист «Мальорки»
    23 января в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» сыграет с «Мальоркой» в 22-м туре испанской Сегунды. Начало игры — в 18:00 по мск. «Райо Вальекано» — «Мальорка»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 23 Января 2021 года
    Райо Вальекано
  • Мадрид
    •  Райо Вальекано 18:00 Мальорка Мальорка
  • Пальма-де-Мальорка
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    «Райо Вальекано»

    Во втором по рангу дивизионе Испании «Райо Вальекано» находится сейчас на четвертом месте, отставая на пять очков от зоны прямого повышения (вторая позиция).

    На данный момент у «великанов» 8-матчевая беспроигрышная серия с учетом всех турниров. В этот период они семь игр выиграли и один поединок завершили мировым исходом.

    Так несколько дней тому назад «пчелы» обыграли в гостях 2:0 «Мирандес» в перенесенном матче первенства, а перед этим выбили из Кубка Короля «Эльче» (2:0), представляющий Примеру.

    Все прогнозы на спорт

    На своей территории в текущем розыгрыше Примеры «Райо Вальекано» выступаят вполне уверенно, выиграв восемь встреч при одной ничьей и поражении, разница забитых и пропущенных составляет 17:5.

    «Мальорка»

    «Мальорка» с 42 очками как раз идет на второй позиции. От первой строки она отстает на три пункта, а ближайший преследователь находится на расстоянии одного балла.

    Островитяне не могут выиграть на протяжении последних четырех проведенных поединков во всех турнирах. В Сегунде за этот период они раз сыграли вничью и дважды проиграли.

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    • Так в предыдущей встрече «киноварные» в родных стенах уступили «Лас-Пальмасу» (0:1) в рамках чемпионата, а ранее прекратили борьбу в Кубке Испании, проиграв в серии послематчевых пенальти «Фуэнлабраде».

    Вне родных стен «Мальорка» в текущем чемпионате еще не проигрывала. Она выиграла шесть игр при четырех мировых, разница забитых и пропущенных составляет 10:3.

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    Игра первого круга принесла гостевую викторию «Райо» над «Мальоркой» — 1:0.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Райо Вальекано» — 2.50, победа «Мальорки» — 3.30, ничья — 2.95.

    Оба коллектива довольно надежно играют в обороне, пропуская меньше гола за игру. Скорее всего, очная игра этих клубов принесет минимум забитых мячей. Наш прогноз и ставка — ТМ 2,0.

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