«Арминия» — «Штутгарт». Прогноз и ставка (к. 2.05) на чемпионат Германии по футболу 20 января 2021 года

«Арминия» на своем поле встретится с «Штутгартом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января на «Шюко Арена», начало — в 22:30 мск. «Арминия» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Арминия»

«Арминия», у которой осенью была серия из шести поражений подряд, в последнее время начала периодически набирать очки. В семи последних турах — три победы и три поражения.

Интересно, что четыре из пяти последних матчей клуба завершились с одинаковым счетом 1:0. С таким результатом «Арминия» обыграла «Шальке» и «Герту», но уступила «Аугсбургу» и «Боруссии» М.

И только поединок прошлого тура зафиксирована нулевая ничья с «Хоффенхаймом» на выезде. В 16 турах билефельдцы набрали 14 очков и в Бундеслиге идут на 15-м месте.

Все прогнозы на Бундеслигу

Отрыв коллектива от зоны вылета составляет семь баллов. Тем не менее, расстояние до 16 строчки, которая требует провести стыковые матчи за право остаться в элите — всего два пункта.

«Штутгарт»

После трети турнирной дистанции Бундеслиги «Штутгарт» с 22 баллами идет на десятом месте в турнирной таблице. От еврокубковой зоны коллектив отстает на четыре балла.

Последнюю на сегодня победу «автозаводцы» одержали на выезде с «Аугсбургом» (4:1) в позапрошлом туре. Перед этим они не могли выиграть на протяжении трех встреч подряд в рамках чемпионата страны.

В этот неудачный период «швабы» на своей территории расписали мировую с «Унионом» (2:2) и проиграли «Лейпцигу» (0:1), также еще состоялась выездное фиаско от «Вольфсбурга» — 0:1.

В прошлом туре коллектив разошелся миром с «Боруссией» Менхенгладбах (2:2) на своем поле. При этом ничья была добыта аж на 90+6-й минуте, когда с пенальти забил Вамангитука.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,80.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.