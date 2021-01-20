«Арминия» — «Штутгарт». Прогноз и ставка (к. 2.05) на чемпионат Германии по футболу 20 января 2021 года

«Арминия»
«Арминия», у которой осенью была серия из шести поражений подряд, в последнее время начала периодически набирать очки. В семи последних турах — три победы и три поражения.
Интересно, что четыре из пяти последних матчей клуба завершились с одинаковым счетом 1:0. С таким результатом «Арминия» обыграла «Шальке» и «Герту», но уступила «Аугсбургу» и «Боруссии» М.
И только поединок прошлого тура зафиксирована нулевая ничья с «Хоффенхаймом» на выезде. В 16 турах билефельдцы набрали 14 очков и в Бундеслиге идут на 15-м месте.
Отрыв коллектива от зоны вылета составляет семь баллов. Тем не менее, расстояние до 16 строчки, которая требует провести стыковые матчи за право остаться в элите — всего два пункта.
«Штутгарт»
После трети турнирной дистанции Бундеслиги «Штутгарт» с 22 баллами идет на десятом месте в турнирной таблице. От еврокубковой зоны коллектив отстает на четыре балла.
Последнюю на сегодня победу «автозаводцы» одержали на выезде с «Аугсбургом» (4:1) в позапрошлом туре. Перед этим они не могли выиграть на протяжении трех встреч подряд в рамках чемпионата страны.
В этот неудачный период «швабы» на своей территории расписали мировую с «Унионом» (2:2) и проиграли «Лейпцигу» (0:1), также еще состоялась выездное фиаско от «Вольфсбурга» — 0:1.
В прошлом туре коллектив разошелся миром с «Боруссией» Менхенгладбах (2:2) на своем поле. При этом ничья была добыта аж на 90+6-й минуте, когда с пенальти забил Вамангитука.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.
Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,80.
Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.