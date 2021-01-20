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    Упадет ли «Арминия» в зону вылета?

    «Арминия» — «Штутгарт». Прогноз и ставка (к. 2.05) на чемпионат Германии по футболу 20 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Арминия» — «Штутгарт»
    «Арминия» занимает 15 место
    «Арминия» на своем поле встретится с «Штутгартом» в рамках 17-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 20 января на «Шюко Арена», начало — в 22:30 мск. «Арминия» — «Штутгарт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Арминия»

    «Арминия», у которой осенью была серия из шести поражений подряд, в последнее время начала периодически набирать очки. В семи последних турах — три победы и три поражения.

    Интересно, что четыре из пяти последних матчей клуба завершились с одинаковым счетом 1:0. С таким результатом «Арминия» обыграла «Шальке» и «Герту», но уступила «Аугсбургу» и «Боруссии» М.

    И только поединок прошлого тура зафиксирована нулевая ничья с «Хоффенхаймом» на выезде. В 16 турах билефельдцы набрали 14 очков и в Бундеслиге идут на 15-м месте.

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    Отрыв коллектива от зоны вылета составляет семь баллов. Тем не менее, расстояние до 16 строчки, которая требует провести стыковые матчи за право остаться в элите — всего два пункта.

    «Штутгарт»

    После трети турнирной дистанции Бундеслиги «Штутгарт» с 22 баллами идет на десятом месте в турнирной таблице. От еврокубковой зоны коллектив отстает на четыре балла.

    Последнюю на сегодня победу «автозаводцы» одержали на выезде с «Аугсбургом» (4:1) в позапрошлом туре. Перед этим они не могли выиграть на протяжении трех встреч подряд в рамках чемпионата страны.

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    • В этот неудачный период «швабы» на своей территории расписали мировую с «Унионом» (2:2) и проиграли «Лейпцигу» (0:1), также еще состоялась выездное фиаско от «Вольфсбурга» — 0:1.

    В прошлом туре коллектив разошелся миром с «Боруссией» Менхенгладбах (2:2) на своем поле. При этом ничья была добыта аж на 90+6-й минуте, когда с пенальти забил Вамангитука.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,80.

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    Успех хозяев поля оценивается в 4,33, тогда как ничья — в 3,80.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.

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