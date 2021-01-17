«Лилль» — «Реймс». Прогноз и ставка (к. 1.63) на матч Лиги 1 17 января 2021 года

«Лилль» сыграет на своем поле с «Реймсом» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 17 января, начало — в 19:00 мск. «Лилль» — «Реймс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Лилль»

«Доги» заслуженно пребывают в группе лидеров. Правда, сейчас команда с 39 очками в активе занимает лишь 3 место.

Правда, отставание от лидирующего в Лиге 1 «Лиона» минимальное. Вот только атакует «Лилль» — явно не под стать кандидату в чемпионы (33 гола).

В минувшем туре «доги» выгрызли минимальную викторию у «Нима». К слову, опять отличился Бурак Йылмаз.

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«Лилль» несколько сбавил обороты. Между тем, терять очков команде больше просто нельзя. Если, конечно, цель стать чемпионом — не бравада…

«Реймс»

«Реймс» в минувшем туре дома переиграл «Сент-Этьен» (3:1). Впрочем, пока что команда обосновалась на скромной 14 позиции.

Как для представителя низин турнирной таблицы «Реймс» немало забивает — 27 мячей в 19 поединках. С обороной дела обстоят похуже — 29 пропущенных голов.

Гости в этой встрече наверняка будут действовать вторым номером. «Реймс» давненько не проигрывал. Точнее, месяц, когда на выезде уступил «Бресту» (2:1).

Из потерь в составе гостей стоит отметить форварда Анастасиоса Дониса. Правда, грек давно травмирован.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Лилль» за 1.63, на ничью за 3.80, а на «Реймс» — за 5.70

«Лилль» борется за лидерство, и явно не планирует терять очки в родных стенах.

«Реймс» имеет репутацию «колючего» соперника, и наверняка даст бой «догам».

Хозяева выглядят мощнее оппонента, и наверняка реализуют свои козыри. Наши прогноз и ставка — Победа «Лилля» с коэффициентом 1.63