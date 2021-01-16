«Марсель» — «Ним». Прогноз и ставка (к. 1.90) на матч чемпионата Франции по футболу 16 января 2021 года

«Марсель»
«Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 32 набранными очками в 17 сыгранных турах.
В этом сезоне подопечные Андре Виллаш-Боаша одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели три поражения.
В январе провансальская команда успела обыграть «Монпелье» (3:1) и разойтись миром с «Дижоном» (0:0).
Также «Марсель» проиграл «Пари Сен-Жермен» (1:2) в матче за Суперкубок Франции.
После травмы у «Марселя» восстанавливается Джордан Амави. На карантине находится Луис Энрике.
«Ним»
«Ним» расположился на 20-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 12 очков.
«Крокодилы» одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели 13 поражений в 19 сыгранных турах.
Команда Жерома Арпинона в трех последних матчах уступила «Дижону» (1:3), «Страсбуру» (0:5) и «Лиллю» (0:1).
Среди травмированных у «Нима» значатся Антуан Валерио, Клеман Депре, Лоик Ландре, Пабло Мартинес и Сиди Сарр.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Марселя» — 1.39, победа «Нима» — 8.90, ничья — 4.90.
Встреча с аутсайдером первенства вряд ли станет большой проблемой для провансальцев, которые сыграют у себя дома.
Однако команде Андре Виллаш-Боаша важно не просто набрать три очка, а еще и сделать это убедительно, добавив уверенности перед последующими матчами.
Раз уж на чистую победу хозяев предлагают относительно низкий коэффициент, то мы сделаем упор на их успех в первой половине. Наш прогноз и ставка — «победа "Марселя" в первом тайме» за 1.90.
Альтернативный вариант — «тайм-матч: П1П1». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.00.