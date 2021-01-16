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    Обыграет ли «Марсель» аутсайдера Лиги 1?

    «Марсель» — «Ним». Прогноз и ставка (к. 1.90) на матч чемпионата Франции по футболу 16 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Ним»
    Димитри Пайет
    В субботу, 16 января, «Марсель» на своем поле примет «Ним» в рамках 20-го тура французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Велодром», начнется в 19:00 по московскому времени. «Марсель» — «Ним»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Января 2021 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 19:00 Ним Ним
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
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    «Марсель»

    «Марсель» занимает шестое место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 32 набранными очками в 17 сыгранных турах.

    В этом сезоне подопечные Андре Виллаш-Боаша одержали девять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели три поражения.

    В январе провансальская команда успела обыграть «Монпелье» (3:1) и разойтись миром с «Дижоном» (0:0).

    Также «Марсель» проиграл «Пари Сен-Жермен» (1:2) в матче за Суперкубок Франции.

    Все прогнозы на Лигу 1

    После травмы у «Марселя» восстанавливается Джордан Амави. На карантине находится Луис Энрике.

    «Ним»

    «Ним» расположился на 20-й позиции в турнирной таблице чемпионата Франции, имея на своем счету 12 очков.

    «Крокодилы» одержали три победы, трижды сыграли вничью и потерпели 13 поражений в 19 сыгранных турах.

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    • Команда Жерома Арпинона в трех последних матчах уступила «Дижону» (1:3), «Страсбуру» (0:5) и «Лиллю» (0:1).

    Среди травмированных у «Нима» значатся Антуан Валерио, Клеман Депре, Лоик Ландре, Пабло Мартинес и Сиди Сарр.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Марселя» — 1.39, победа «Нима» — 8.90, ничья — 4.90.

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    Встреча с аутсайдером первенства вряд ли станет большой проблемой для провансальцев, которые сыграют у себя дома.

    Однако команде Андре Виллаш-Боаша важно не просто набрать три очка, а еще и сделать это убедительно, добавив уверенности перед последующими матчами.

    Раз уж на чистую победу хозяев предлагают относительно низкий коэффициент, то мы сделаем упор на их успех в первой половине. Наш прогноз и ставка — «победа "Марселя" в первом тайме» за 1.90.

    Альтернативный вариант — «тайм-матч: П1П1». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.00.

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