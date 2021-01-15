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    «Монако» сразу предложит высокий темп?

    «Монпелье» — «Монако». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.64 на матч Лиги 1 15 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Монако»
    Александр Головин
    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Монако» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 15 января, начало — в 23:00 мск. «Монпелье» — «Монако»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 15 Января 2021 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 23:00 Монако Монако
  • Монако
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.90
  • Ставка!
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    «Монпелье»

    Твердый середняк Лиги 1 пока что оправдывает свой негласный статус. 28 очков в активе у команды дает диспозицию в виде текущего 8 места.

    Минувший тур для «Монпелье» получился не слишком удачным. Все-таки ничья в домашнем матче с нестабильным «Нантом» (1:1) — то еще достижение…

    Между тем, команда ведь находится в некотором кризисе. Последняя победа случилась еще месяц назад, когда на выезде был обыгран «Ланс» (2:3).

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    «Монпелье» не выигрывает уже месяц. Вряд ли в этом поединке хозяевам удастся прервать неприятную серию, особенно с учетом силы оппонента.

    «Монако»

    «Монако» в минувшем туре дома переиграл «Анже» (3:0). Александр Головин вновь вышел на замену, вот только забить у россиянина не получилось.

    Вообще, монегаски проводят продуктивный отрезок. Две крупные победы кряду — неплохая заявка на подъем ближе к лидерам. Тем паче, состав у команды очень даже неслабый.

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    • В этом матче гости наверняка будут искать счастье у ворот соперника с первых минут. Иного выхода нет, если претендуешь на высокие места.

    Вот только в этом матче гостям придется действовать без Сеска Фабрегаса и Флорентину. Оба хавбека травмированы. Впрочем, ресурсов монегасков и без них должно хватить.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монако» за 1.90, на ничью за 3.80, а на «Монпелье» — за 3.80

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    «Монпелье» весьма успешно играет с монегасками. В последних 5 матчах команда добыла две победы при одном поражении и двух мировых.

    «Монако», как для представителя группы лидеров, забивает не так много (36 голов), но как раз должен улучшить свои атакующие показатели.

    Гости будут активны в атакующей линии, и явно сумеют реализовать один из шансов до перерыва. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1 с коэффициентом 1.64

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