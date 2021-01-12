«Милан» — «Торино». Прогноз (к. 2.40) и ставки на Кубок Италии 12 января 2021 года

«Милан» сыграет на своем поле против «Торино» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 12 января, начало — в 22:45 мск. «Милан» — «Торино»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

На прошлой неделе «Милан» провел два матча в рамках Серии А. Сначала команда Стефано Пиоли проиграла «Ювентусу», прервав свою невероятную серию без поражений в чемпионате, а после этого одержала победу над «Торино» (2:0).

Удивительно, но «Милан» по-прежнему не отдает никому лидерство, хотя тот же «Интер» постоянно напрягает «россонери» своим дыханием в спину.

Также интересно, что «Милан» продолжает идти вперед, несмотря на непростую кадровую ситуацию. Пиоли уже давно не имеет возможности использовать одновременно всю основную обойму исполнителей. У кого-то травмы, кто-то находится на изоляции с коронавирусом.

Так что нельзя исключать, что в ближайшем матче у «Милана» будет максимально экспериментальный состав. Здесь точно нет смысла рисковать.

«Торино»

«Торино» тем временем продолжает барахтаться где-то на задворках турнирной таблицы чемпионата Италии.

Позади уже 17-ти туров, а «Торино» по-прежнему находится в зоне вылета. Несмотря на это, руководство клуба продолжает доверять Марко Джампаоло.

Возможно, не зря. Перед встречей с «Миланом» в минувшую субботу «Торино» не проигрывал в четырех турах кряду. Безусловно, если команда продолжит в том же духе, за место в элитном дивизионе можно будет не переживать. Но вот вопрос — продолжит ли?

В Кубке Италии «Торино» начал выступление с 1/16 финала. На этой стадии команда Джампаоло не без труда прошла «Лечче», дожав соперника только в дополнительное время.

Прогноз и ставка

Коэффициенты на матч приблизительно такие же, как и перед встречей этих же команд несколько дней назад. Победа «Милана» — 1.63, ничью букмекеры предлагают за 4.60, а на «Торино» можно поставить за 5.85.

И в каком-то смысле это не совсем логично. «Милан» сейчас максимально сосредоточен на Серии А, в кои-то веки у «россонери» появился шанс выиграть Скудетто, поэтому не исключено, что Пиоли сделает большое количество изменений в составе. Ради победы в чемпионате «Милан» запросто может пожертвовать кубком.

Ставка — тотал «Торино» больше 1,0 за 2.40.

А также ставка на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.17. В прошлый раз эта ставка не прошла, «Торино» тогда очень не везло. Сейчас забить и, возможно, даже не проиграть гостям будет проще.