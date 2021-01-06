«Лорьян» — «Монако». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги 1 6 января 2020 года

В рамках 18 тура французской Лиги 1 «Монако» сыграет в гостях у «Лорьяна» на стадионе «Стад дю Мустуар». Начало матча в 21:00 мск. Прогноз на «Лорьян» — «Монако».

«Лорьян»

Хозяева находятся в зоне вылета на 18 строчке с 12 очками на счету. С 3 победами за 17 туров далеко не уедешь, причем поражений у «Лорьяна» набралось уже 11.

За 5 последних туров команде удалось победить всего один раз — 3:0 с «Нимом». В трех прошлых турах коллектив оставался без побед — ничья и 2 поражения. В двух из трех «Лорьян» не забивал.

«Мерлузовые» проиграли 0:2 ПСЖ и уступили 0:3 «Ренну». В последний раз команда сыграла вничью с «Ниццей» (2:2). Это была третья ничья «оранжево-черных» в сезоне.

Все прогнозы на Лигу 1

На домашнем поле «Лорьян» проиграл 4 из 5 последних поединков.

«Монако»

У «монегасок» результаты ухудшились. Подопечные Нико Ковача выиграли только одну встречу из пяти, проиграв 3 раза и раз сыграв вничью.

В турнирной таблице «Монако» занимает 6 место с 27 очками. Гости практически одинаково забивают и пропускают — 28 голов забитых против 25 пропущенных.

В последнем туре «красно-белые» расписали мировую с «Сент-Этьеном» (2:2), а перед этим с трудом одолели «Дижон» (1:0). Кроме того, «Монако» со счетом 1:2 уступил «Марселю» и «Лиллю», а также крупно проиграл «Лансу» (0:3).

Бенджамин Лекомт и Сеск Фабрегас пропустят игру из-за травм, а Александр Головин находится под вопросом после повреждения мышцы бедра.

Прогноз и ставка

Котировки на матч букмекеры предлагают такие: 4.40 на «Лорьян», 1.78 на «Монако» и 4.00 на ничью.

«Лорьян» забивал только в двух из 10 последних матчей чемпионата, но при этом «Монако» пропущенных мячей сейчас не стыдится и вряд ли на табло будут нули.

Вариант «обе забьют» букмекеры выставили с коэффициентом 1.70. Ставим на этот исход. 0