ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Серхио РамосТрансферный дайджест. 29 декабря — 4 января Фрэнк ЛэмпардЛэмпард оказался не очень хорошим тренером, а «Сити» набрал обороты Валерий КарпинЛучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
  • 07:00
    • Сборная России разгромно проиграла Канаде в полуфинале МЧМ-2021
  • 00:55
    • «Саутгемптон» нанес поражение «Ливерпулю»
  • 00:52
    • «Валенсия» и «Кадис» победителя не определили
  • 00:18
    • Известный итальянский тренер отказал «Спартаку»
  • 00:07
    • Роналду и Месси не вошли в команду года по версии читателей L’Equipe
  • 22:18
    • Шевченко претендует на пост наставника «Челси»
  • 22:03
    • «Манчестер Сити» хочет подписать Рамоса
    Все новости спорта

    «Монако» снова не сможет уйти сухим?

    «Лорьян» — «Монако». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги 1 6 января 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Лорьян Прогнозы на Монако Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Лорьян» — «Монако»
    Игроки «Монако»
    В рамках 18 тура французской Лиги 1 «Монако» сыграет в гостях у «Лорьяна» на стадионе «Стад дю Мустуар». Начало матча в 21:00 мск. Прогноз на «Лорьян» — «Монако».
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 06 Января 2021 года
    Лорьян
  • Франция. Лига 1
    •  Лорьян 21:00 Монако Монако
  • Монако
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.30
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
    •

    «Лорьян»

    Хозяева находятся в зоне вылета на 18 строчке с 12 очками на счету. С 3 победами за 17 туров далеко не уедешь, причем поражений у «Лорьяна» набралось уже 11.

    За 5 последних туров команде удалось победить всего один раз — 3:0 с «Нимом». В трех прошлых турах коллектив оставался без побед — ничья и 2 поражения. В двух из трех «Лорьян» не забивал.

    «Мерлузовые» проиграли 0:2 ПСЖ и уступили 0:3 «Ренну». В последний раз команда сыграла вничью с «Ниццей» (2:2). Это была третья ничья «оранжево-черных» в сезоне.

    Все прогнозы на Лигу 1

    На домашнем поле «Лорьян» проиграл 4 из 5 последних поединков.

    «Монако»

    У «монегасок» результаты ухудшились. Подопечные Нико Ковача выиграли только одну встречу из пяти, проиграв 3 раза и раз сыграв вничью.

    В турнирной таблице «Монако» занимает 6 место с 27 очками. Гости практически одинаково забивают и пропускают — 28 голов забитых против 25 пропущенных.

  • Возвращение Почеттино. Почему он выбрал «Пари Сен-Жермен»?
  • Аргентинец впервые в карьере столкнется со звездами мирового уровня
  • 03/01/2021

    • В последнем туре «красно-белые» расписали мировую с «Сент-Этьеном» (2:2), а перед этим с трудом одолели «Дижон» (1:0). Кроме того, «Монако» со счетом 1:2 уступил «Марселю» и «Лиллю», а также крупно проиграл «Лансу» (0:3).

    Бенджамин Лекомт и Сеск Фабрегас пропустят игру из-за травм, а Александр Головин находится под вопросом после повреждения мышцы бедра.

    Прогноз и ставка

    Котировки на матч букмекеры предлагают такие: 4.40 на «Лорьян», 1.78 на «Монако» и 4.00 на ничью.

    25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch 1000$ИгратьБонус новым игрокам1win

    «Лорьян» забивал только в двух из 10 последних матчей чемпионата, но при этом «Монако» пропущенных мячей сейчас не стыдится и вряд ли на табло будут нули.

    Вариант «обе забьют» букмекеры выставили с коэффициентом 1.70. Ставим на этот исход. 0

    100USD
  • Сделать ставкуleonbets
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.59
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сочи — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Локомотив — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Кордова — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ибица — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Динамо Минск — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.68
  • Прогноз на матч Линарес — Севилья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  3.25
  • Экспресс дня 5 января
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бруклин — Юта
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Роберт Левандовски
  • Лучшие игроки 2020-го: Роналду и Месси сдают позиции, но свято место пусто не бывает
    • 04:14 31/12/2020     Лионель Месси
  • Антигерои 2020-го: руины «Барселоны», капитуляция по-российски и коронавирус
    • 19:12 30/12/2020     Валерий Карпин
  • Лучший тренер РПЛ 2020 года. Талантливый варяг, народный кандидат и сбитый летчик
    • Вчера в 02:09
    «Лорьян» — «Монако». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Лиги 1 6 января 2020 года. Прогноз на «Лорьян» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
    Комментарии
    • Играть Трансляции, кино и казиноБонус новым клиентам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры