«Реал Сосьедад» — «Осасуна». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.58 на матч Примеры 3 января 2021 года

«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 января, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Осасуна».

«Реал Сосьедад»

В минувшем туре «Реал Сосьедад» на выезде минимально переиграл «Атлетик». Сан-себастьянцы занимают высокое 3 место в турнирной таблице.

Разумеется, команда намеревается сохранить свои позиции, и, быть может, даже приумножить их. Вот только хватит ли «Реал Сосьедаду» мощностей для столь серьезного рывка наверх?!

Команда неплохо атакует. Все-таки 26 забитых мячей в 17 поединках — достойный показатель. Тем более, оборона действует монолитно — лишь 12 пропущенных мячей.

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В этом матче хозяевам не смогут помочь травмированные Аднан Янузай и Давид Сильва. Между тем, даже эти серьезные потери не должны помешать сан-себастьянцам добыть три очка.

«Осасуна»

«Осасуна», очевидно, будет до последнего тура отстаивать свое право выступать в Примере. Пока получается не очень — 13 очков и предпоследнее 19 место.

До спасительной 17 позиции — 2 очка, но и такое отставание еще нужно ликвидировать. Особенно с учетом игровых проблем команды.

В минувшем туре «Осасуна» дома сыграла вничью с «Алавесом» (1:1). Последний же успех в Примере приключился еще в конце октября, когда команда минимально обыграла «Атлетик».

Вот и на сей раз гости едва ли сумеют что-то противопоставить сан-себастьянцам. Скорее всего, их ждет очередное поражение.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.58, на ничью за 4.18, а на «Осасуну» — за 6.24.

Хозяева борются за высокие места, и едва ли позволят себе недооценку аутсайдера.

«Осасуна» испытывает заметные трудности с результатами, и в этом матче вряд ли сможет на равных противостоять одному из лидеров чемпионата.

Все факторы указывают на беспрекословный успех хозяев, которые не должны упустить своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедада» с коэффициентом 1.58 0