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    «Реал Сосьедад» — «Осасуна». Прогноз и ставка с коэффициентом 1.58 на матч Примеры 3 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Осасуна»
    Александер Исак
    «Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Осасуной» в рамках 17-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 января, начало — в 20:30 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Осасуна».
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    Футбол. Испания. Примера 03 Января 2021 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:30 Осасуна Осасуна
  • Памплона
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.57
  • X
  • 4.15
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  • 6.00
  • Ставка!
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    «Реал Сосьедад»

    В минувшем туре «Реал Сосьедад» на выезде минимально переиграл «Атлетик». Сан-себастьянцы занимают высокое 3 место в турнирной таблице.

    Разумеется, команда намеревается сохранить свои позиции, и, быть может, даже приумножить их. Вот только хватит ли «Реал Сосьедаду» мощностей для столь серьезного рывка наверх?!

    Команда неплохо атакует. Все-таки 26 забитых мячей в 17 поединках — достойный показатель. Тем более, оборона действует монолитно — лишь 12 пропущенных мячей.

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    В этом матче хозяевам не смогут помочь травмированные Аднан Янузай и Давид Сильва. Между тем, даже эти серьезные потери не должны помешать сан-себастьянцам добыть три очка.

    «Осасуна»

    «Осасуна», очевидно, будет до последнего тура отстаивать свое право выступать в Примере. Пока получается не очень — 13 очков и предпоследнее 19 место.

    До спасительной 17 позиции — 2 очка, но и такое отставание еще нужно ликвидировать. Особенно с учетом игровых проблем команды.

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  • 29/12/2020

    • В минувшем туре «Осасуна» дома сыграла вничью с «Алавесом» (1:1). Последний же успех в Примере приключился еще в конце октября, когда команда минимально обыграла «Атлетик».

    Вот и на сей раз гости едва ли сумеют что-то противопоставить сан-себастьянцам. Скорее всего, их ждет очередное поражение.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.58, на ничью за 4.18, а на «Осасуну» — за 6.24.

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    Хозяева борются за высокие места, и едва ли позволят себе недооценку аутсайдера.

    «Осасуна» испытывает заметные трудности с результатами, и в этом матче вряд ли сможет на равных противостоять одному из лидеров чемпионата.

    Все факторы указывают на беспрекословный успех хозяев, которые не должны упустить своего. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедада» с коэффициентом 1.58 0

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