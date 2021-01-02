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    Бьелса обыграет «автобус» Моуринью?

    «Тоттенхэм» — «Лидс». Прогноз и ставка с коэффициентом 2.02 на чемпионат Англии 1 января 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Лидс»
    Марсело Бьелса
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле с «Лидсом» в рамках 17-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 2 января в Лондоне, начало — в 15:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Лидс».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 02 Января 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 15:30 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.20
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Как же Тоттенхэму тяжело....» — сложно подобрать какие-то другие слова, глядя на мучения команды Жозе Моуринью в недавних матчах. Еще относительно недавно в Англии даже рассуждали о шансах «Тоттенхэма» побороться за титул, но сейчас об этом не может быть и речи.

    В минувшее воскресенье «Тоттенхэм» в игре с «Вулверхэмптоном» открыл счет уже через минуту после стартового свистка, но дальше были полтора часа страданий. Играть на удержание счета может «Бернли» или «Вест Бромвич», но точно не звезды «Тоттенхэма», из которых Моуринью постепенно все-таки слепил свой любимый «автобус».

    В таблице АПЛ «Тоттенхэм» уже седьмой. В предыдущих шести турах «шпоры» одержали только одну победу, и это, в принципе, логично, учитывая, что команда, в основном, старается играть без мяча.

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    • «Тоттенхэм» в четырех предыдущих матчах ни разу не забивал больше одного мяча.

    «Лидс»

    Тем временем «Лидс» в прошлом матче унизил «Вест Бромвич». Команда Сэма Эллардайса получила в свои ворота пять безответных мячей. Если что, «Вест Бром» в декабре отобрал очки у «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

    Кроме того, несколько дней назад «Лидс» одержал победу над «Бернли» — тут всего лишь 1:0, но это все равно серьезный успех. С «Бернли» сейчас никому не бывает легко.

    «Лидс» здорово отреагировал на поражение от «Манчестер Юнайтед». А на «Олд Траффорд» команда Марсело Бьелсы, как известно, проиграла со счетом 2:6.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Лидс» забил 13 мячей в четырех последних матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» букмекеры предлагают поставить за 1.89, на ничью за 4.30, а на победу «Лидса» — за 3.82.

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    Это будет противостояние двух стилей — комбинационный футбол Бьелсы против «автобуса» Моуринью.

    В кадровом плане «Тоттенхэм» намного лучше, но Моуринью, к сожалению, совершенно не хочет пользоваться всем этим кадровым разнообразием. В игре хозяев все максимально примитивно.

    Ставка — победа «Лидса» или ничья за 2.02.

    Или ставка на тотал «Лидса» больше 1,5 за 2.31. Скорее всего, Бьелса в ближайшем матче покажет Моуринью, как должен играть «Тоттенхэм». 0

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